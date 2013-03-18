原标题：今24时油价调价窗口开启将迎今年第四次油价下调

资料图：加油站。张云摄

根据“十个工作日”原则，新一轮成品油调价窗口将于今天(9月18日)24时打开。本周期内，国际原油市场利好利空消息交织，价格急涨急跌。在美元投资反弹消息出现后，原油再次走低。市场机构认为，新一轮调价窗口国内油价将迎来节后首次下调，即今年年内的第四次降价。

中宇资讯监测的数据显示，截至本周期内第9个工作日，原油变化率为-4.41%，估价45.897美元/桶，较基准价跌2.117美元/桶。中宇资讯预计，新一轮成品油零售限价下调115元/吨。隆众资讯油品分析师李彦认为，目前来看，本轮成品油调价可能是今年以来的最小降幅。预计9月18日24时调价窗口开启时，国内汽、柴油降幅分别为每吨120元和115元。折合升价，92号汽油每升下调0.09元、0号柴油每升下调0.1元。

中宇资讯分析师高承莎表示，本轮计价周期内，投资者对产油国会议结果持乐观预期助升油价，但之后美国钻井数量上升、美元走势反弹等消息出现后，原油再次回头走低，由此在市场利好利空消息的交替主导下，国际原油急涨急跌，出现了极大的幅度波动。资本方面，投资者对于产油国会议结果预期的乐观心态近日也开始摇摆，加之美联储议息会议消息的多变，导致美元出现涨跌拉锯走势。由此预计，短期内国际原油或将延续宽幅震荡，全国汽柴油价格或将出现稳中窄幅下跌趋势。