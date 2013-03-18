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北京天安门广场国庆花坛“骨架”今晨完成拼装
您当前的位置 ：新闻中心 > 国内 正文      来源： 北京青年报 2016-09-18 09:55
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　　今晨，天安门广场国庆花卉布置工作正式启动。北京青年报记者探访发现，为了确保广场中心花坛正处于中轴线上，与国旗旗杆和人民英雄纪念碑连成一条线，从昨天下午开始，施工人员便进场测量，通过精确定位后做出标记。

　　从明天开始，工作人员将陆续安装花盘上的仿真花。这项工作预计持续三天左右，待到完成时，整体花盘的重量将达到60吨左右。

　　今晨，天安门广场国庆花卉布置工作正式启动。昨天深夜，花坛“骨架”从钢厂运往广场。经过紧张的施工，今天清晨已经完成了花篮主体钢结构的拼装工作。与此同时，120余万盆国庆花卉也已准备就绪。预计25日前后完成天安门广场花卉布置工作。

　　昨天夜里10点左右，四辆装载着中心花坛“骨架”的运输车从首钢建设钢结构公司重钢分厂驶出，开往天安门广场。为了保障运输安全，每辆车的限高不超过4米，同时把钢结构板材和车板牢牢固定住。到了夜里11点半左右，中心花坛“骨架”抵达天安门广场，深夜12点开始安装。今天凌晨完成了花篮主体钢结构的拼装工作。

　　今年，天安门广场、长安街、公园及各重要景观节点将使用80多个品种、120余万盆花卉。北京青年报记者昨天从北京市花木有限公司获悉，这些花卉已经准备完毕，可以确保在国庆期间达到最佳观赏效果。

　　北青报记者了解到，按照计划，今天白天将进行花篮篮盘的组装，预计将于夜里12点以前组装完成。整个过程需要完成拼装、找平、定位等步骤，以确保直径接近12米的花盘各部分重量分布均匀、平整。

　　从明天开始，工作人员将陆续安装花盘上面的仿真花。这项工作预计持续三天左右。等到仿真花全部插制完成，整个花盘的重量将达到60吨左右。在9月22日至23日这段时间里，将会完成花盘的吊装工作，这是整个中心花坛制作过程中的最核心环节。今年，施工单位准备了两辆130吨吊车，确保准确无误地把花盘吊装到篮体上。

　　9月23日至24日，将视天气情况开展进场摆花工作。预计25日前后完成天安门广场花卉布置工作。此后，花坛将持续陪伴首都市民到10月中旬左右。

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[ 责任编辑： 郑笑菲 ]
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