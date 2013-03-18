中秋节是合家团圆的日子。但在这一天，有许多人坚守在自己的岗位上默默奉献，守护着群众的生命安全与社会的和谐。

手术台边的守护

14日23时许，结束了当天最后一台手术，河科大一附院新区医院血管外科医生杨国栋收拾妥当一切，待病人病情稳定后，才拖着疲惫的身躯往家赶。路上，他无暇欣赏那轮圆月。

15日凌晨零时30分许，杨国栋回到家中，同是医生的妻子和不到3岁的女儿已经进入梦乡。

当天是中秋节，按照杨国栋家中的惯例，凡是过节，他都要带着妻女，与父母一道，到爷爷奶奶家吃团圆饭。但是，这个中秋节，他缺席了：早上洗漱完毕，他便匆匆赶往医院值班。查床、接诊、治疗……他就这样在医院度过了今年的中秋节。

“加班做手术很正常，病号多时，一天几乎都在手术台上。”杨国栋说，他和妻子都在河科大一附院上班，但两人值班时间不同，缺席家中团圆饭已是常事。

杨国栋说，医生的职责是救死扶伤，他需要时刻准备着，守护群众的生命安全。

特别的生日

董志阳是宜阳县公安局寻村派出所的民警，他的妻子周银萍是焦作市特警支队的民警，他们平常工作都很忙碌，两人长期分居两地，聚少离多。

9月15日是董志阳的生日，早上起床后给妻子打了个电话，他便匆匆赶到单位值班。

当晚9点多，董志阳正和同事们在外面巡逻，怀孕8个月的妻子突然手捧蛋糕出现在他面前。那一刻，这个铮铮男儿留下了柔情的泪水。蜡烛燃起的那一刻，他们的双手紧紧握在一起，同事们纷纷为他们送上最真挚的祝福。

董志阳说，这是一个既平常又特别的生日，妻子的理解和包容，将激励他更好地担起保护群众安全这副担子。

列车上的中秋节

9月16日13时多，随着拥挤的人流，满脸疲惫、眼神却异常警惕的何贵勇和他的战友们，押解着潜逃至新疆的犯罪嫌疑人田某走出了洛阳火车站。这个中秋节，他和战友在火车上度过。

何贵勇是长安路派出所的一名民警。去年12月7日，田某在市区某KTV与他人打架，致对方轻伤后潜逃，被列为网上逃犯。今年9月8日，得知田某可能潜逃至乌鲁木齐市后，何贵勇马上和战友们赶赴乌鲁木齐市，在当地警方的协助下，将嫌疑人田某抓获。 9月14日晚上，他们踏上了回洛的火车。在列车上，他们不敢有丝毫马虎，将节日中对亲人的思念化为认真工作的动力，牢牢看护着嫌疑人。 16日下午，经过近40个小时的奔波，他们顺利将嫌疑人押解回洛。

(洛阳日报记者 申利超 通讯员 胡方 裴皓 金广川）