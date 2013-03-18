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东汉灵台原址附近 张衡地震台即将投用
您当前的位置 ：新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 正文      来源： 洛阳网—洛阳日报 2016-09-18 09:02
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　　在伊滨区佃庄镇朱圪垱村，著名的古代气象观测站——东汉灵台就坐落于此。

　　如今，在东汉灵台南侧约200米处一个不大的院子的正中心，一栋红白相间的阁楼特别引人注意：这是我市从去年7月开始新建的张衡地震台。

　　“东汉灵台是东汉时期最大的国家天文观测台，目前早已纳入遗址保护工程，对周边开发有严格的限制，在此附近建设地震台，受外界影响较小，可以准确监测地震信号。”市地震局相关负责人说。

　　东汉灵台始建于公元56年，距今已有1900多年的历史。张衡发明的世界上第一架测验地震的仪器——候风地动仪就安放在灵台上，灵台连续使用了250余年。

　　为纪念张衡在人类历史上对地震学科发展做出的巨大贡献，我市特别将新建的这个地震台命名为张衡地震台。除了完成正常的科研监测任务，该地震台还将集中展示我国及世界地震史料、监测仪器、科研成果等，作为防震减灾科普教育基地向参观者普及相关知识，增强公众的应急避险能力。

　　“别看地面上就建了一所房子，高科技的好东西都在地下呢！”看到记者一脸不解，负责看护地震台的工作人员打趣说。

　　张衡地震台总建筑面积370.8平方米，主楼建筑高8.55米。地震台共打了两口深井，一口80米，一口310米，所有的检测仪器都将放在深井中，在地下监测地震信号，以减少周围环境带来的影响。该地震台规划有测震、前兆等观测手段和数据处理中心，主要承担区域地震观测网的数据汇集、管理、分析、处理任务，为地震监测和应急救援提供一个现代化、数字化、信息化的管理平台。

　　目前，张衡地震台基础设施建设已基本完工，正在进行设备安装调试，待与省地震局信息联网后即可投入使用。(洛阳日报记者 李迎博 通讯员 郭汀喜）

 

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[ 责任编辑： 郑笑菲 ]
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