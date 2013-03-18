房展会现场人气高

昨日，由洛阳日报报业集团主办、洛阳晚报承办的2016洛阳秋季精品房展会落下帷幕，为期3天的展会，共迎来有效来访(购房意向强烈、登记个人信息)4443组，意向成交住房499套，成交住房60余套。

优惠活动多，房展会人气高

“我想看130平方米左右的房子。”“房展会上订房有什么优惠？”“能带我们去现场看房吗？”……15日上午，记者在房展会现场看到，刚一开幕，来逛房展会的人就很多，多个楼盘展位前市民互动热情高涨。

“房展会首日上午8时30分至10时，我们展位就迎来近30组有效来访。”参展楼盘建业·华阳峰渡项目策划人员说，楼盘约200套房源将于本月25日开盘，本次房展会上主推89平方米至131平方米户型，更推出认筹“1万抵3万”的优惠活动。

君河湾在本次房展会上带来3栋位于该项目“楼王”位置的期房，面积在110平方米至154平方米，更有“首付两万”“不满意就退房”等活动，15日上午房展伊始，该展位就迎来约15组有效来访，意向登记约5组。

此外，参展的恒大绿洲、美景嘉园等楼盘，在房展会开始不久，也分别迎来几十组的有效来访。

中小户型受关注，刚需是主流

房展会上，用蓝、白气球进行创意装饰的美景嘉园楼盘展位十分抢眼。该楼盘营销负责人表示，在房展会期间，有不少顾客直接由从房展会现场转到售房部进行现场看房，还有购房者在房展会上就交了定金。

记者在采访中了解到，在此次房展会上，面积在80平方米至130平方米的中小户型关注度较高。不少楼盘负责人表示，这表明刚需是目前我市房地产市场的主流。

这种刚需分为两种。一种是首套房刚需，主要消费群体为初次购房，如用作婚房等。建业·华阳峰渡面积在89平方米的两室房关注度较高，咨询的人多是如此。

另一种是改善型刚需，多为二次购房，购房者希望换一套环境、服务等方面更好的住房，有的则是为了迎接二孩，想换一套面积更大的房子。恒大绿洲120平方米左右的三室房，美景嘉园104平方米、113平方米的房源等满足了这部分购房者的要求。

观望情绪减弱，楼市持续回暖

在采访中，有不少楼盘负责人表示，本次房展会人气颇高，效果不错，购房者近来观望情绪减弱的态势充分显现，更表明楼市正在持续回暖。

“与去年相比，今年3月以来，无论到访量还是成交量均有明显提升，每逢周末、节假日的日均新增到访量在20组至30组。”美景嘉园营销负责人说，8月中旬开始至今，售房部到访量翻番。

业内人士表示，今年以来，全国一线、二线城市楼市回暖明显，加之近段时间近邻郑州楼市火爆——无论成交量还是价格均有上涨，这对我市购房者的心理影响较大，观望情绪随之减弱，进而转为出手购房。目前正值楼市金九银十传统旺季，预计我市楼市回暖将持续。

(洛阳日报记者 赵佳 文/图）