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省青年职业技能竞赛焊工决赛在洛阳市举行
您当前的位置 ：新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 正文      来源： 洛阳网—洛阳日报 2016-09-18 09:02
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　　近日，由团市委承办的2016年河南省青年职业技能竞赛暨第十二届“振兴杯”全国青年职业技能大赛河南赛区选拔赛焊工项目决赛，在大唐洛阳热电有限责任公司举行。

　　此次大赛由团省委、省人力资源和社会保障厅主办，来自我省中铁装备集团、河南神火集团、中国建筑第七工程局有限公司、中航工业新航集团、中国石油天然气第一建设公司、中国一拖、洛阳石化、大唐洛阳热电有限责任公司等15家单位的27名选手参加了焊工项目决赛。

　　此次焊工项目决赛分笔试和实际操作两部分，将产生一等奖2名、二等奖3名、三等奖5名。其中，获得前5名(一等奖、二等奖)的选手，将由大赛组委会向省人力资源和社会保障厅推荐申报“河南省技术能手”称号，并由团省委、省人力资源和社会保障厅联合授予“河南省青年岗位能手”称号，择优推荐参加第十二届“振兴杯”全国青年职业技能大赛。

　　作为国家一类赛事，“振兴杯”全国青年职业技能大赛由团中央、人力资源和社会保障部联合举办，自2005年起每年举办一届，本届大赛设置服装设计定制工、网络课件设计师、机修钳工、可编程序控制系统设计师、焊工5个竞赛职业(工种)。

　　2013年，团市委启动了青年职业技能提升三年行动，自活动开展以来，全市各级团组织开展技能培训900余场，受训青工人数6万余名，组织各类岗位技能竞赛近300次，近5万名青工参与，培育了近600名各级青年岗位能手。(洛阳日报记者 李冰通讯员程欢欢)

 

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[ 责任编辑： 郑笑菲 ]
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