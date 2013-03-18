周银萍为丈夫送上生日祝福 （通讯员供图）

昨日下午，宜阳县公安局寻村派出所民警董志阳将怀孕的妻子送上开往焦作的客车。在与妻子告别后，他不禁想起两天前的中秋夜，同为警察的妻子给正在值班的自己送来的生日惊喜，心里有说不出的感动。

董志阳和妻子周银萍于2012年在政法干警考试时相识。2014年4月，两人成为光荣的人民警察，并于2015年喜结连理。

由于周银萍在焦作市特警支队工作，两人无奈分居两地。虽然周银萍每逢休息日总会回宜阳，但因双方的休息时间经常对不上，两人往往聚少离多，通常一个半月才能见一次。莫说情人节、七夕，就连两人的生日他们往往也没法聚在一起。

在今年年初周银萍怀孕后，董志阳只能挤时间去看望妻子。由于工作繁忙，去焦作的次数屈指可数，董志阳一直心怀愧疚。

9月15日是董志阳的生日，而今年9月15日恰逢中秋节。当晚，董志阳像往常一样坚守工作岗位，与同事在宜阳县香鹿山镇政府前执行巡逻防控任务。20时许，怀孕8个多月的周银萍突然出现在董志阳面前。

起初，董志阳以为自己看错了，甚至使劲儿揉了揉眼睛。当确定眼前拿着生日蛋糕的人正是自己朝思暮想的妻子时，他快步上前，将妻子拥入怀中，眼泪忍不住流了下来。

“你咋来了？”

“今天是你的生日，又是中秋节，你不能去焦作，我就来看你啊！”

“你挺着个大肚子，瞎跑啥呀！”

“今天晚上，你守护大家平安，就让我来守护你吧。”

原来，为了和丈夫在中秋节团聚，并给丈夫一个生日惊喜，当日15时许，周银萍带着生日蛋糕登上了从焦作开往洛阳的火车。下火车后，她又坐了一个多小时的长途客车，才赶到了丈夫经常巡逻的地点。

由于巡逻任务在身，董志阳并未和妻子有更多的交流。不过，就在董志阳像往常一样巡逻时，周银萍一直默默地陪伴着他到深夜。其间，趁着丈夫的工作间隙，她还打开蛋糕并点起了蜡烛，让丈夫默默地许下了生日愿望。

16日凌晨，董志阳结束了工作，和妻子手挽手回到家中。对于这难忘的26岁生日，董志阳说，这两天，自己利用休息时间好好地陪了陪妻子，还下厨做了几道拿手菜，作为对妻子的感谢和“犒赏”。（洛阳晚报记者 郭秩铭 通讯员 胡方 裴皓）