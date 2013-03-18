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洛阳市87个项目向社会资本开放
您当前的位置 ：新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 正文      来源： 洛阳网—洛阳日报 2016-09-18 08:37
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　　河南省财政厅日前公布了最新调整后的PPP(政府和社会资本合作)项目库清单，其中意向库包含793个项目，总投资9363.75亿元。我市有87个项目入选，总投资933.41亿元，入选项目数量居全省首位。

　　我市入库项目涉及保障性安居工程、交通运输、教育、片区开发、生态建设和环境保护、市政工程、水利建设等领域，既有海绵城市示范区、故县水库饮水、餐厨废弃物处理、洛北城区市政基础设施、智能公交、G310国道洛阳市境段改建等民生项目，也有古城保护与整治、万安山生态示范区环境综合治理一期、中华洛书文化苑旅游区综合开发等文化旅游项目。这些项目有的已开工建设，有的正在做前期工作。

　　据介绍，此次入选的87个项目符合三个方面的要求：适宜采用政府和社会资本合作模式，具有价格调整机制相对灵活、市场化程度相对较高、投资规模相对较大、需求长期稳定等特点；投资总额原则上不低于1.5亿元，合作期限原则上不低于10年；能建立清晰的风险分担机制，原则上项目设计、建设、财务、运营维护等责任由社会资本承担，政策和法律变更、最低需求等责任由政府承担。

　　目前，我市已形成推广应用PPP模式的有效机制。其中，在项目推进方面，我市明确了各PPP项目实施机构，本着风险合理分配的原则，由各项目实施机构负责项目立项、环评、土地规划等工作，为社会资本引入创造了良好条件；在合理定价方面，寻找政府、社会资本和公众各方利益的平衡点，实现各方利益的“最大公约数”；在平台打造方面，与河南省豫资城乡投资发展有限公司合资设立了洛阳市河洛新业投资发展有限公司，重点承接省、市两级财政政策性资金，支持PPP项目建设发展。(洛阳日报记者  姜明明 通讯员 刘万民)

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[ 责任编辑： 郑笑菲 ]
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