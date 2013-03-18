日前，洛阳市出台《构建现代产业体系促进特色高效农业发展实施方案》(以下简称《实施方案》)，明确了“十三五”时期洛阳市特色高效农业重点发展领域和发展目标。

根据《实施方案》，“十三五”时期，洛阳市将围绕特色种植、特色养殖、特色加工和特色服务，打造“苗木花卉、生态养殖、精品果蔬、中药材、绿色杂粮、生态休闲”六大特色产业，大力促进农村一、二、三产业融合发展，加速形成更加科学合理的产业布局，实现农业产业集群化、高效化。到2020年，全市特色高效农业增加值将由2015年的140亿元提高到260亿元。

同时，农业提质增效的关键在于延伸产业链、完善价值链。对此，《实施方案》明确提出，要按照“原料一般不出境，出境产品必加工”的要求，持续推进现代农业招商，培育发展农业产业化龙头企业、农产品精深加工产业集群，提高农产品综合加工利用能力和就地加工转化率。到2020年，全市农产品产地初加工率达80%以上，市域内精深加工率达60%以上，构建以加工企业为龙头，上游延伸到田间生产，下游延伸到物流销售的全产业链体系。

此外，《实施方案》还明确了农产品品牌培育、营销渠道拓展、科技服务支撑、质量安全保障等方面的发展措施和目标。

六大特色产业及其发展目标

苗木花卉产业

抓好苗木花卉基地建设

以城郊区域为重点，建设观赏性牡丹产业带，以各县丰富的丘陵旱地资源为依托，建设生产性牡丹集中种植区；沿城乡主要干道集中连片发展成规模、上档次、高效益的苗木花卉产业基地；利用闲置林业资源，建设一批带动能力强的林下特色经济基地。

发展目标

到2020年，全市苗木花卉种植面积发展到100万亩，其中牡丹种植面积发展到50万亩。

生态养殖产业

壮大畜牧产业集群

围绕奶牛、生猪、家禽、肉牛、肉羊等五大养殖产业，发展从养殖到餐桌的全链条生产经营，不断壮大产业集群；打造黄河鲤鱼和冷水鱼两大水产养殖拳头产品，大力发展休闲渔业和特色养殖项目。

发展目标

到2020年，全市肉蛋奶总产量达到90万吨，水产养殖面积达到50万亩，生猪、肉牛规模养殖比重分别达到85%、50%，入选省级农业产业化集群10个。

精品果蔬产业

提升精品果蔬产业水平

按照“集中连片、规模发展、建设标准化园区”的思路，重点围绕苹果、葡萄、梨、大樱桃等优势产区和各地鲜食小杂果生产基地，引进、培育水果生产、加工龙头企业；按照“专业化、标准化、规模化、精细化、高效化”的原则，重点发展特色蔬菜和设施蔬菜产业基地。

发展目标

到2020年，全市果类种植总面积达到90万亩，总产达到80万吨；蔬菜播种面积稳定在100万亩。

中药材产业

抓好中药材基地建设

重点发展南部片区连翘、柴胡、桔梗、山茱萸、杜仲等林下种植，中部片区黄芩、丹参、板蓝根等间作套种，北部片区玫瑰花、金银花等和城市区周边的丹皮、芍药等中药材基地建设。扶持中药材加工企业发展壮大。

发展目标

到2020年，全市中药材种植面积达到100万亩，产值达到40亿元，打造山茱萸、柴胡、连翘等全国知名的特色中药材集散地。

绿色杂粮产业

扩大绿色杂粮种植面积

在主粮品种结构调优的基础上，重点发展红薯、谷子、花生等杂粮和油料作物种植，构建培育“一乡一业、一村一品”适度规模发展的特色高效种植业。

发展目标

到2020年，全市谷子、红薯、马铃薯、花生等杂粮和油料优势农作物面积达到260万亩。

生态休闲产业

做强生态休闲农业

积极发展“农业+X”的生态休闲农业新型业态，依托地域古村落、民俗风情村落、美丽乡村等，植入文化、旅游、养生、餐饮、民俗、科技、体育、教育等元素，打造休闲农业线路和园区，使其成为改变乡村面貌、带动农业增效、促进农民致富的重要载体。

发展目标

到2020年，全市休闲农业总收入达到50亿元，建成30家示范性休闲农业园区和100个美丽休闲乡村。(洛阳日报记者 白云飞 通讯员 马胜亮)