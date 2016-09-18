舞蹈《霓裳梦华》

昨日上午，2016洛阳河洛文化旅游节隆重开幕。昨日的洛城，开幕式演出、开幕花车巡游，河洛风情与异域气息将洛城“点燃”，让广大市民和外地游客目不暇接。

上午的开幕式演出，由洛阳演员表演的《洛神》《霓裳梦华》《根在河洛》等节目，充分展现了千年帝都洛阳深厚的历史文化底蕴；来自俄罗斯、波兰、墨西哥、塞尔维亚、哥伦比亚等国的民间歌舞团体，则为观众献上了充满异域风情的表演。整个开幕式演出，中外节目穿插进行，时而激情动感，时而婀娜柔美，中外文化交流融合，将现场气氛一次次推向高潮。

下午进行的开幕花车巡游，将一个个洛阳元素浓缩在花车上，集中展现了河洛大地丰厚的历史文化和山水旅游资源。巡游突出互动参与性，6个国外文艺表演团体分别乘坐13辆花车，巡游新区街头，沿途所到之处，路人纷纷拿出手机，或记录精彩一幕，或与花车合影。下午5时许，巡游车辆一抵达终点站高铁洛阳龙门站广场，就被早已等待在此的观众围住。“你好，洛阳！”外国演员一边挥舞手中的牡丹花，一边与观众打招呼。观众也摆出姿势，与外国演员合影留念，活动现场成了一片欢乐的海洋。

据了解，今年的河洛文化旅游节，将紧紧围绕“畅游河洛灵动山水领略千年帝都风情”的主题，充分体现“以节促建、以节促管、以节惠民、全面提升”的指导思想。（洛阳日报记者 曾宪平 鲁博 刘冰 高山岳 通讯员 杨世谊 潘庆 文/图）