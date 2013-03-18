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老樊换车
您当前的位置 ：新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 正文      来源： 洛阳网—洛阳日报 2016-09-18 09:28
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　　2014年5月至今，老樊换了三次车。

　　老樊名叫樊振成，今年54岁，是市司法局信访科副科长，也是驻村党支部第一书记。

　　老樊换车，不是为了享受，而是为了扶贫。

　　电动自行车

　　2014年5月，老樊被选派到栾川县叫河镇桦树坪村担任村党支部第一书记。

　　对于桦树坪村，老樊当时唯一了解的是，这个村子“又细又长”。

　　老樊穿过16年的军装。在他心里，扶贫就像打仗。他想，要在这个“又细又长”的“战场”上穿梭，得有交通工具，于是，他运来了自己的电动自行车。

　　桦树坪村是一个美丽的小山村，“不大，但有山有水有树林儿”。然而，900多口村民分散在一道道沟中，路远，道也难行。

　　多亏有电动自行车。老樊骑着，入户调查，倒也省了不少力气。

　　然而，电动自行车毕竟蓄电量不多，要跑山路，“马力不足”。有时，老樊到山上较远的村民家里去，不得不骑半路、推半路。

　　一天，老樊到桦树坪村上房沟村民组走访，不知不觉到了晚上9点，这时他才发现车子电量已经不足。山里人，睡得早，到谁家充电？他一咬牙，推车下了山。窄窄的路、深深的沟、黑黑的山，让他心里直犯怵。

　　买辆摩托车？打那以后，老樊心里有了这个打算。

　　老樊工资不高，家里也不富裕，买摩托车的打算，也只是个打算而已。之后的日子里，老樊继续把电动自行车骑到了桦树坪村的家家户户，也推着车走过了这里的沟沟坎坎。在他和镇村干部的努力下，不少村民办起了家庭宾馆，打开了山货的销路，桦树坪村甩掉了贫困的帽子。

　　大功率电动车

　　坚决换车！老樊痛下这个决心，是在担任叫河镇栗树沟村党支部第一书记之后。

　　去年10月，在结束桦树坪村的扶贫任务后，老樊又被选派到栗树沟村任村党支部第一书记。

　　栗树沟村的“骨头”，要比桦树坪村硬得多：全村有2500多口人分8个自然村、16个村民组，散居在24平方公里的大山中，贫困户137户，全镇最多。叫河镇扶贫干部常仁华说，他曾与老樊走访一户村民，老樊是“笑着进去，哭着出来”的。

　　由于村民居住分散，老樊经常迷路。后来，他自制了一幅地图，将16个村民组的位置标注得一清二楚。然后，他把示意图绑在电动自行车上，走走看看。

　　最难的，还是走山路。有一次，老樊到村民李留保家走访，走到半路，电动自行车“趴窝”了，他不得不推着走了好几里。李留保开玩笑说：“樊书记，到我们家来，得骑马。”

　　老樊想，还是得有辆摩托车。两个月后，他回到洛阳，准备狠狠心买辆摩托车。最后，他看中的是一辆大功率电动车，充一次电能行驶300公里，也有劲。他想，电动车不用烧油，能省钱，对付一般的山路也没有问题。几天后，他把这辆价值7000元的电动车从洛阳骑到了栗树沟村。

　　小型汽车

　　车，还要换。今年5月，老樊再次痛下决心。

　　大功率电动车，确实为老樊解决了不少难题。入户走访，基本上没有问题，到镇上、县上甚至洛阳也能跑。然而，时间一长，问题就来了。

　　随着扶贫工作的深入，老樊协调了不少项目。要上项目，就得有资金，他要在镇里、县里、市里来回跑。虽然他的大功率电动车续航里程较长，但速度慢，跑一趟洛阳要近10个小时。老樊觉得，钱是省了，但把时间浪费了。

　　今年5月初，老樊决定买一辆“小汽车”。一个月后，他的弟弟把一辆崭新的铃木北斗星送到了栗树沟村。

　　老樊之所以让弟弟把车送来，是因为自己是个“二把刀”。前几年，他考取了驾驶证，但很少开车。为此，他专门找了块空地，足足练了半个月，才敢上路。

　　走访、开会、考察、协调资金……3个月时间，他跑了8000多公里。今年以来，老樊协调资金数十万元，玉米糁生产线、制衣厂等项目先后上马。

　　老樊说，他已经50多岁了，他把打赢脱贫攻坚战视为自己“退下来”之前的最后一次“辉煌”。

　　目前，老樊正在谋划为栗树沟村修通村组间的公路。他说，将来他还要换车，换一辆真正的自行车，骑上它，到昔日的贫困户家里坐坐，“笑着进去，笑着出来”……

　　(洛阳日报记者 李三旺 特约通讯员 李艳 文/图)

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[ 责任编辑： 郑笑菲 ]
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