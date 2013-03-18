工作人员组装高精度航空航天轴承 记者 潘郁 摄

9月15日中秋夜，天宫二号顺利发射升空，我国从此拥有了首个真正意义上的空间实验室。昨日，记者从洛阳轴研科技股份有限公司(简称“轴研科技”)获悉，在天宫二号的制造中，该企业研制了其关键系统两种单机，并为天宫二号提供90%左右的轴承及相关组件。洛阳技术再次为“天宫”飞天提供了有力保障。

此次轴研科技为天宫二号研制的两种单机均用于关键部位，是天宫二号及其伴随卫星的核心姿态控制部件。

其中，轴研科技研制的第一种单机是200Nms(牛米秒，物理量单位)控制力矩陀螺高速转子。在太空中，飞行器需要依靠控制力矩陀螺进行姿态变换，高速转子是控制力矩陀螺的关键执行部件，其精度、寿命和可靠性直接影响到整个飞行器的控制精度与寿命。

“就像汽车上的转向系统。”轴研科技军工办公室主任蒋蔚介绍，此次天宫二号飞行器采用的是三轴姿态控制系统，上面共配备了6个轴研科技研制的控制力矩陀螺高速转子。

作为飞行器上的核心执行单机，国外曾对控制力矩陀螺高速转子关键技术长期封锁。轴研科技经过长期攻关，解决了高速转速结构优化、转子系统优化等多项技术难题，为天宫二号的在轨正常运行提供了有力保证，同时为我国自主研制长寿命、可靠性高的控制力矩陀螺奠定坚实的技术基础。

轴研科技负责制造的第二种单机是0.5Nms偏置动量轮。此次天宫二号配备了一颗伴随卫星，借助搭载的高分辨率全画幅可见光相机，伴随卫星能够对天宫二号进行高分辨率成像。偏置动量轮的作用就是利用相关原理稳定伴随卫星姿态，为其完成任务提供保证。

形象地说，这个伴随卫星好比天宫二号的“自拍器”，轴研科技制作的装置就相当于在“自拍器”上加了个“防抖仪”；同时，它还为伴随卫星在轨道变化中提供了“防翻”功能，从这点上来说，该装置又像是个“压舱石”。

据了解，该设备曾应用于神舟七号飞船的伴随卫星中。由于此次天宫二号伴随卫星要求该装备具有更稳定的转速输出和更短的响应时间，为了满足新的要求，轴研科技成立项目组对动量轮轴承筛选、组件装配、性能检测等方面进行严格控制。2015年5月，0.5Nms偏置动量轮顺利交付，后经各项地面测试和力学环境试验，各项性能指标均满足使用要求。

除了两种应用于核心位置的关键单机，轴研科技还为天宫二号提供了包括控制系统、电源分系统、激光通信系统、缓控系统的轴承及相关部件。“此次天宫二号上使用的轴承产品，90%左右都是由我们提供的。”蒋蔚表示。

多年来，轴研科技在我国载人航天八大系统中，一直参与其中七大系统中特种轴承的研制，曾先后完成“东方红”系列卫星、“神舟”系列载人飞船、“嫦娥”探月工程等配套任务。在先前天宫一号的研制中，轴研科技重点进行了液氢液氧涡轮泵轴承、导航平台轴承等的研究工作，并对航天员生命保障系统专用轴承进行优化，使其使用寿命提高5倍以上，为航天员的长期太空生活提供了有力保障。 （洛阳日报记者 陈曦）