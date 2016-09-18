畅游河洛灵动山水，领略千年帝都风情。昨日，由省旅游局和市政府共同主办的2016洛阳河洛文化旅游节在新区体育中心广场开幕。

副省长张广智出席开幕式并宣布：2016洛阳河洛文化旅游节开幕。副省长、市委书记李亚，省旅游局局长寇武江，市领导刘宛康、袁永新、李少敏、杨炳旭、魏险峰、吉振华等出席开幕式。

市委副书记、代市长刘宛康在致辞中说，洛阳是华夏文明的重要源头和河洛文化的发祥地，也是享誉海内外的优秀旅游名城，丰厚的历史遗存与秀美的山水风光在这里相映生辉，赋予了河洛大地令人神往的独特魅力。洛阳人民依托优越的文化旅游资源禀赋，以五大发展理念为引领，紧紧围绕全面加快推进“9+2”工作布局、奋力实现“四高一强一率先”目标，着力打造中原经济区旅游目的地和旅游集散地，年接待游客超过1亿人次。特别是在省委、省政府的关心支持和省旅游局的具体指导下，河洛文化旅游节的影响力日益扩大，美誉度不断提升，成为传承河洛文化的品牌、深化交流合作的纽带、促进产业融合的平台。希望各位来宾在洛阳走一走、看一看，欣赏绚丽的自然风光，体验厚重的河洛文化，感受蓬勃的发展活力；欢迎更多的国内外游客来洛旅游观光、交流合作、投资兴业、共谋发展大计。

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