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共庆天宫逐月 共筑航天梦想
您当前的位置 ：新闻中心 > 国内 正文      来源： 新华网 2016-09-17 22:44
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　　作者：杨飞

　　9月15日22时04分，搭载着天宫二号空间实验室的长征二号F T2运载火箭在酒泉卫星发射中心点火发射。约575秒后，天宫二号与火箭成功分离，进入预定轨道，发射取得圆满成功。(9月15日新华网)

　　中秋月圆夜，天涯共此时。烈焰与蒸汽的强烈冲击，瞬间将整个戈壁滩映照得如同白昼：随着“点火”口令发出，长征二号F T2火箭托举着天宫二号稳稳升空。当“天宫二号空间实验室发射任务圆满成功！”声音传来，无数中华儿女为之欢呼雀跃热泪盈眶。因为“我欲乘风归去”，中华民族有着古老的航天梦想，天宫二号空间实验室成功“飞天”，就叩开了中国空间站时代的大门。

　　中国梦蕴含航天梦，航天梦助力中国梦。“发展航天事业，建设航天强国，是我们不懈追求的航天梦。”三年前的酒泉，习近平总书记在接见天宫一号与神舟十号载人飞行任务参研参试单位代表时就曾强调指出。天宫二号是我国载人航天工程二步二阶段的首发飞行器，也是中国载人航天工程历史上第一个真正意义的空间实验室。逐月“天宫”，“航天梦”更加清晰地从梦想照进现实。

　　共圆航天梦，中国早已擘画出了“路线图”。2020年左右完成载人航天、探月工程、北斗导航、高分辨率对地观测系统等现有的重大科技专项，2025年前后全面建成国家民用空间基础设施，推动空间信息应用规模化、业务化、产业化发展，2030年实现整体跃升跻身航天强国之列。天宫二号的发射成功，就标志着我国载人航天工程进入了“三步走”的第二步二阶段，步伐坚定而铿锵。

　　天宫二号发射升空后，10月中旬我国还将发射神舟十一号载人飞船，飞船发射前天宫二号将进入高度为393公里的近圆对接轨道，等待交会对接。英国莱斯特大学莱斯特空间和地球观测研究所主任马丁·巴斯托教授就表示：天宫二号成功发射是朝建设空间站迈进过程中实现的又一个重要里程碑。可以说，载人航天事业的成就，充分展示了伟大的中国道路、中国精神、中国力量。

　　现代化呼唤时代精神，民族复兴呼唤民族精神。经过几代航天人的接续奋斗，我国航天事业也已经创造了以“两弹一星”、载人航天、月球探测为代表的辉煌成就，走出了一条自力更生、自主创新的发展道路，积淀了深厚博大的航天精神。从“两弹一星”到神舟飞船，从东方红一号到嫦娥飞天，从无人飞行到太空行走……中国航天事业腾飞令世界瞩目，中国航天成果红利也让世界共享。

　　逐月天宫，筑梦中国。祖国的强盛之梦和民族的复兴之梦，其最强大的支撑就是几代人不懈追求的航天梦。天宫二号发射升空，再次坚定了全国各族人民实现中华民族伟大复兴的中国梦的决心和信心。攀登航天科技高峰、开创航天事业未来，相信有着中华儿女不懈努力，五千年飞天梦将画得愈发圆满，广袤的太空将会出现更多、更活跃的中国身影，为增进人类福祉作出更大中国贡献。(杨飞)

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[ 责任编辑： 马佳佳 ]
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