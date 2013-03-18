又到一年中秋时，今年天空的第一主角却不再是皓皓明月。15日晚，朋友圈一度被天宫二号空间实验室成功发射的重磅消息刷屏。作为我国第一个真正意义上的“空间实验室”，它的成功发射标志着我国载人航天进入了应用发展新阶段。

“天宫二号”上要进行的各类实验达十多项，堪称“最忙碌的空间实验室”。其实验项目分为8大领域，涉及微重力基础物理、微重力流体物理、空间天文探测等。

其中，有不少“不明觉厉”的项目有着很强的创新性，代表了国际最前沿的水平，例如空间冷原子钟实验、伽玛暴偏振探测、量子密钥分配试验等。

看到这里，某些吃瓜群众不禁有了疑问：这么多“高大上”的实验项目，为何不在地球上进行试验，而要兴师动众地跑到遥远的宇宙去呢？到底宇宙中存在怎样的“神秘力量”？

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为何去太空？因为只有在太空才能获得持续的微重力环境，给人类探索未知带来更多可能。此外，这里充斥着太阳高能粒子、穿透性强的银河宇宙射线等，能观察到很多地球上不能观测的独特现象。

微重力涉及许多物理学重大问题。微重力基础物理、微重力流体物理是天宫二号实验中两大主题。液桥热毛细对流实验中，微重力使影响研究热毛细对流的阻碍因素无限缩小。

微重力的特殊环境有利于发现被重力掩盖的特殊规律。例如，人们曾认为蜡烛在失重状态下会立刻熄灭，而1987年“和平号”氧气发生器起火事件让科学家意识到之前的错误。

(策划|脚本：蒲潇绘制：徐晚科学顾问：张伟陈学雷苟利军)