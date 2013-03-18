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航天梦靠追赶 中国梦要实干
您当前的位置 ：新闻中心 > 国内 正文      来源： 光明网 2016-09-17 22:37
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　　2016年9月15日22时04分09秒，“天宫二号”空间实验室由长征二号F T2火箭发射升空。这意味着，中国成功发射了真正意义上的空间实验室，即实现了载人航天工程“三步走”战略的第二步。

　　几代人魂牵梦萦，亿万人心之向往。“长征”升空，“天宫”遨游，中国航天的好戏接二连三，中国“空间站时代”指日可待。抚今追昔，从“两弹一星”的撼动天地，到“东方红一号”的比肩强国，从“嫦娥”的飞天探月，到太空行走的坚实足音……航天梦的蓝图，已徐徐打开；中国梦的内涵，更添雄浑一笔。

　　中国航天的一小步，背后是中国腾飞的一大步。我们看到，在中国载人航天工程“三步走”的大布局里，第一步为发射载人飞船，第二步是解决空间应用问题，第三部则是建造空间站。为梦想达成，广大科学工作者付出无数心血和汗水，用火箭发射、卫星升空、载人飞船把一个个梦想实现。随着“天宫二号”发射成功，载人航天工程“三步走”也将进入最后一个阶段。这一步，计划于2020年左右建成。那时，正是全面建设小康社会目标实现之时。航天梦、中国梦交相辉映，这不正是中华民族伟大复兴长卷的首尾相接！

　　就在三年前，习近平总书记在接见天宫一号与神舟十号载人飞行任务参研参试单位代表时强调：“发展航天事业，建设航天强国，是我们不懈追求的航天梦。”顶层设计者对中国梦的苍穹勾勒，正是自信于这个国家发展处于螺旋向上的实力使然，更是自信于作为航天事业后来者的中国，总有众多带着梦想追赶的“拓荒者”：中国航天之父钱学森、中国卫星之父孙家栋、神舟之父戚发轫、嫦娥之父欧阳自远，更有杨利伟、费俊龙、刘洋等中国的“加加林”。功崇惟志，业广惟勤，不管是航天梦还是中国梦，正是要让13亿国人共同奋斗方能铸就。而这，正是习近平总书记强调的“实现中国梦必须凝聚中国力量。”

　　上下五千年、纵横一万里。这纵横，可以是天空的高度，也可以是历史的厚度。前苏联卫星上天、美国阿波罗登月成功，乃至欧洲强国的紧追不舍，在航天影响人类进程的太空大事件中，中国人有一段时间只能充当看客。但对梦想的追逐，让中国人时刻不舍于世界前列为伍。奋起直追，东方红上去了；迎头赶上，神舟载着中国人上去了；勇往前进，嫦娥又让国人近距离触摸月球……而现在，天宫又让世界记住了中国的太空轨迹！

　　中国人爱“造梦”，但造的不是痴人说梦，也不是南柯一梦。那是空谈误国。我们的中国梦，是靠实干兴邦打拼出来的。这语境，就正如习近平总书记所说：社会主义是干出来的。展望未来，实现第一个百年奋斗目标胜利在望。中华民族积蓄的能量太久了，要爆发出来去实现伟大的中国梦。这种梦想之美，就当如中国航天人的砥砺前行一般，需要我们每个人干好“自己的那一份”。如此，我们的中国梦才更加坚实。(卢朔)

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[ 责任编辑： 马佳佳 ]
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