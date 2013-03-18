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从“东方红”到“天宫”
您当前的位置 ：新闻中心 > 国内 正文      来源： 光明网-《光明日报》 2016-09-17 22:36
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　　作者：杨吉

　　9月15日，天宫二号发射成功。此刻，你是否和我一样，也在仰望天空，试图在广袤的天空中寻找它的身影？这时候，你是否也像我一样，耳边又想起那首熟悉而悠扬的乐曲“东方红”？

　　从东方红一号到天宫二号，中国航天事业伴随着共和国成长的脚步踏实前行。今天，中国航天已经步入载人时代。自1992年载人航天工程立项以来，从无人飞行到载人飞行，从一人一天到多人多天，从舱内实验到太空行走，从单船飞行到组合体稳定运行……无数科学家、工程师、普通的劳动者，艰苦奋斗、勇于攻坚、开拓创新、无私奉献，在宇宙中留下中国印记。

　　天宫二号空间实验室任务是目前载人航天历次任务中开展应用项目最多的一次。据介绍，天宫二号在对地观测及地球科学研究应用、空间科学实验与探测、应用和新技术试验等方面安排了10余项空间科学与应用项目。其中航天员直接参与操作的空间科学实验研究有2项，国际合作联合研究项目1项；直接承研单位28家，装载有效载荷50余件。

　　这也表明，我国载人航天事业的主要任务从探索、突破、掌握载人航天技术，向空间科学实验和应用试验转变，标志我国载人航天工程进入应用发展新阶段。

　　航天科技从来不是封闭在象牙塔中的“阳春白雪”，以航天科技为带动和引领，有力地促进了中国高技术产业蓬勃发展。

　　比如，神舟三号中分辨率成像光谱仪、神舟四号多模态微波遥感器的相关技术已经正式应用到民用遥感卫星风云卫星和海洋卫星上，缩短了遥感卫星的研制周期，提高了对地观测技术。再比如，天宫一号高光谱成像仪是当前我国空间分辨率和光谱分辨率最高的成像光谱仪，它获取的大量高光谱图像数据已广泛应用于国土资源、矿产、海洋、大气、农业、林业、应急灾害监测等方面。

　　而与“两弹一星”精神一脉相承的“载人航天”精神，从实践中得来，不仅指导着航天事业的发展，更成为社会主义核心价值观的重要组成部分，指导、激励着每一个中国人，在各自的工作岗位上为实现“两个一百年”的目标不懈奋斗！

　　天宫二号的发射成功，是节点，也是起点。中国的创新事业，永不止步！

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[ 责任编辑： 马佳佳 ]
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