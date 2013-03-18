央视网消息：“天宫二号空间实验室发射任务圆满成功!”中国载人航天工程总指挥张又侠宣布道，此时指控大厅内顿时沸腾了，掌声经久不息。

时间定格在2016年9月15日22时13分57秒。

2016年9月15日，中国在酒泉卫星发射中心用长征二号F T2火箭将天宫二号空间实验室发射升空。新华社记者琚振华摄

中秋佳节之际，我国“天宫二号”空间实验室成功发射。“天宫二号”空间实验室，是继“天宫一号”之后，我国自主研发的第二个空间实验室，“天宫二号”将全面开启中国空间实验室任务，为我国未来空间站建设打下重要基础。

习近平总书记高度重视我国航天事业的发展，他多次强调要建设航天强国，实现航天梦。

“探索浩瀚宇宙，发展航天事业，建设航天强国，是我们不懈追求的航天梦。”习近平的讲话为新时期我国的航天事业的发展，提出了期许，指明了方向，规划了蓝图。

激动见证中国航天事业从无到有

1956年中国航天事业正式开创，如今已经走过整整一个甲子。1970年4月24日，我国第一颗人造地球卫星“东方红一号”发射成功，拉开了中国人探索宇宙奥秘、和平利用太空、造福人类的序幕。

当“东方红一号”遨游太空时，陕北黄土地上，一个18岁的青年，正仰望天空。“我当时在延川县梁家河村当知青，听到了发射成功的消息，非常激动！” 2013年5月4日，习近平来到中国航天科技集团公司中国空间技术研究院，参观空间技术成就展览，站在“东方红一号”总装的历史图片前，不禁回味当年情景。

一个多月后，也就是2013年6月11日，神舟十号载人飞船在酒泉卫星发射中心发射升空，准确进入预定轨道，顺利将3名航天员送入太空，我国载人航天工程再次开启新征程。当天晚上，习近平前往酒泉卫星发射中心现场观看飞船发射，并亲自接见了天宫一号与神舟十号载人飞行任务参研参试单位代表。

“今天，神舟十号飞船成功发射、准确入轨，我国第五次载人航天飞行任务首战告捷。此时此刻，我的心情和大家一样，感到十分高兴和激动。”习近平表达了他的激动与喜悦，他指出，载人航天事业的成就，充分展示了伟大的中国道路、中国精神、中国力量，坚定了全国各族人民实现中华民族伟大复兴的中国梦的决心和信心。

神舟十号载人飞行任务的圆满成功，标志着我国载人航天工程第二步第一阶段完美收官。这是载人航天战线经历21年艰苦奋战取得的又一重大阶段性胜利，是我们在全面建成小康社会伟大进程中取得的又一重大历史性成就。

行动热衷参与航天事业

2016年3月8日，国务院批复同意自2016年起，将每年4月24日设立为“中国航天日”。

“设立‘中国航天日’，就是要铭记历史、传承精神，激发全民尤其是青少年崇尚科学、探索未知、敢于创新的热情，为实现中华民族伟大复兴的中国梦凝聚强大力量。”今年4月24日，首个“中国航天日”到来之际，习近平强调了设立“中国航天日”的意义。

一直以来，习近平作为国家最高领导人都身体力行地以实际行动来表达他对航天事业的重视与支持。

时间回到三年前的6月11日，在酒泉卫星发射中心的习近平不仅充分肯定各参研参试单位和部门为完成神舟十号载人航天飞行任务所做的大量准备工作，还代表党中央、国务院、中央军委，代表全国各族人民，为即将出征的神舟十号航天员聂海胜、张晓光、王亚平亲自壮行。

2013年6月11日，中共中央总书记、中央军委主席、国家主席习近平来到酒泉卫星发射中心航天员公寓问天阁，为即将出征的航天员聂海胜、张晓光、王亚平壮行。新华社记者李学仁摄

“你们执行我国第五次载人航天飞行任务，承载着中华民族的航天梦，展现了中国人‘敢上九天揽月’的豪情壮志，这是光荣而又神圣的，全国人民都为你们感到骄傲。”13天后，习近平还在北京航天飞行测控中心，与正在天宫一号执行任务的三位航天员进行天地通话。

2013年6月24日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平来到北京航天飞行控制中心，同正在天宫一号执行任务的神舟十号航天员聂海胜、张晓光、王亚平亲切通话。新华社记者马占成摄

2013年12月15日，中国探月工程嫦娥三号任务深夜传来捷报。嫦娥三号着陆器、巡视器顺利完成互拍成像，标志我国探月工程二期取得圆满成功。习近平专程前往北京航天飞行控制中心观看实况。

习近平饶有兴致地观看了嫦娥三号巡视器——“玉兔”号月球车1∶1模型，向负责讲解的探月工程总设计师吴伟仁详细了解月球车结构设计、月面生存方法、车载相机功能等相关问题。当探月工程总指挥马兴瑞宣布，嫦娥三号任务取得圆满成功时，习近平同指挥大厅内的测控人员一起鼓掌。

2013年12月15日习近平在北京航天飞行控制中心观看嫦娥三号着陆器、巡视器互拍成像实况，习近平聚精会神地观看显示屏上的三维演示和各项参数，聆听着扩音器里传出的各项口令。(图片来源：央视视频截图)

习近平表示，飞天梦是强国梦的重要组成部分，随着中国航天事业的快速发展，中国人探索太空的脚步会迈得更大、更远。

经过几代航天人的接续奋斗，我国航天事业创造了以“两弹一星”、载人航天、月球探测为代表的辉煌成就，走出了一条自力更生、自主创新的发展道路，积淀了深厚博大的航天精神。

推动为中国航天事业指明方向

新中国成立以来，我国航天事业从无到有，从小到大，从弱到强，已经成为我国具有战略意义的高科技产业，在空间技术、空间应用、空间科学三大领域实现了快速发展。据了解，目前我国在轨稳定运行的各类卫星已达130余颗，居国际前列。

为什么中国的航天事业能取得如此多成就，并且持续发力，稳步向前？习近平在会见探月工程嫦娥三号任务参研参试人员代表时道出根本——中国航天事业始终坚持自力更生、自主创新。

2015年10月29日闭幕的中共十八届五中全会首次提出的五大发展理念即“创新、协调、绿色、开放、共享。”“创新”被放在首位，意义非凡。

2016年5月30日，全国科技创新大会、中国科学院第十八次院士大会和中国工程院第十三次院士大会、中国科学技术协会第九次全国代表大会在北京人民大会堂隆重召开。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平发表重要讲话。新华社记者鞠鹏摄

2016年3月17日，新华社授权发布了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。总共二十篇的纲要“实施创新驱动发展战略”被放在第二篇，其中特别提到要加快突破航空航天领域核心技术。

“加快实现航空发动机及燃气轮机自主研发和制造生产，为把我国建设成为航空强国而不懈奋斗。”2016年8月28日，中国航空发动机集团公司成立大会在京举行。习近平作出重要指示强调，党中央作出组建中国航空发动机集团公司的决策，是从富国强军战略高度出发，对深化国有企业改革、推进航空工业体制改革采取的重大举措。

科技兴则民族兴，科技强则国家强。习近平强调，“我们不仅要赶上时代，而且要勇于引领时代潮流、走在时代前列。”着眼国内，环顾国际，不忘历史，面向未来，坚定不移走中国特色自主创新道路，加快创新型国家建设步伐，是实现中华民族伟大复兴的重要支撑。

今天的中国，已经站在新的历史起点上。从新起点出发，中国将在2049年新中国成立100周年之际实现中华民族伟大复兴的“中国梦”。中国航天事业发展将为“中国梦”的实现凝聚强大精神力量，积聚巨大科技力量。(文/林孔仕张莉钱景童)