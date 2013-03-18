洛阳网讯 今日是中秋节小长假的最后一天，记者从洛阳市旅发委获悉，此次假期，我市共接待游客70.82万人次。其中，全市各主要景区接待游客60.2万人次，门票收入1324.6万元。我市交通部门共发送旅客73.43万人次，客运收入1273.7万元。

据市旅发委相关部门分析，今年中秋小长假，我市旅游呈现出以下几个主要特点——

大型节庆活动提升旅游品牌

今年中秋节小长假的最后一天，恰逢2016年洛阳河洛文化旅游节隆重开幕。本届河洛文化旅游节以“畅游河洛灵动山水领略千年帝都风情”为主题，通过花车巡游、河洛文化研讨会等6项主体活动和11项专项活动，为四海宾客呈现一系列精彩纷呈的文化旅游大餐，有效地提升了我市的旅游品牌。

今日上午，2016年洛阳河洛文化旅游节开幕式在新区体育中心广场隆重举行，来自俄罗斯、塞尔维亚、波兰、墨西哥、哥伦比亚等国家的6支国外民间歌舞表演团以及我市专业文艺团体，为游客奉献了一场中外文化交流融合的歌舞表演，现场吸引了两万余名外地游客及本地市民聚集观看。今日下午，作为今年河洛文化旅游节“重头戏”之一的花车巡游活动亮相新区，13辆包含各种洛阳元素的特色花车，以“开放之城，时尚之都”为主题巡游演出，花车所到之处，众多游客驻足观看，使我市的节日氛围更加浓重。

多元化旅游项目凝聚旅游人气

今年中秋小长假期间，我市多数景区改变传统营销模式，引进各种多元化旅游项目，吸引了大量游客，产生了聚客效应。

例如，中赫水世界的洛阳首届魔术节以及八里堂文化艺术公园上演的热气球嘉年华，分别以灯海、大型魔术、乘坐热气球体验等节目引领旅游体验新时尚，吸引众多市民和外地游客参与其中；唐朝纸艺艺术周-“武皇邀你来玩儿纸”活动，在隋唐洛阳城国家遗址公园举行，景区展出了众多名家及民间艺人的纸艺作品，吸引了不少游客前往观赏；老君山景区在假期间免费向游客发放当地特色福糕，让游客对该景区赞不绝口。

中短程旅游、城郊周边游受青睐

今年中秋节小长假期间，洛阳天气凉爽、气候宜人，使得中短程旅游、城郊周边游成为大部分游客的选择，而出游交通方式多采用自驾自助游。

据了解，在假期间，我市的龙潭峡、鸡冠洞、重渡沟、养子沟、白云山、天池山、木札岭、西泰山等县域生态旅游景区接待游客量同比去年小幅攀升。其中，栾川县主要景区三天共接待游客8万余人次。

赏月主题活动次第登场

在中秋小长假期间,我市各大景区推出了不同类型的赏月活动，为中秋节增添了浓郁的节日氛围。

例如，龙门石窟景区内，讲解员身着传统汉服，化身为“嫦娥仙子”，吸引众多国内外游客争相合影；万安山山顶公园举行首届万安山中秋拜月大典暨万安山国际露营节，再现了华夏文化盛典“拜月大典”，游客不仅可以观赏壮观的30台古筝合奏及唯美的嫦娥奔月舞蹈表演，还能在山顶体验野外露营的乐趣，与家人共度中秋佳节；洛阳隋唐百戏城举办了2016中国首届中秋民俗文化节，为游客打造了一场精彩纷呈、难得一遇的中秋“大盛会”；白云山自驾游营地推出了“中秋佳节共赏明月”、“吃上一口农家饭”、“把酒言欢猜灯谜”等趣味活动。

此外，在中秋节小长假期间，全市旅游安全事故和游客恶性投诉事件“零发生”，实现了“安全、秩序、质量、效益”四统一的目标。(记者 郭瑛)