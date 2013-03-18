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中国残奥代表团团长张海迪讲述中国健儿夺金秘籍
您当前的位置 ：新闻中心 > 国内 正文      来源： 央广网 2016-09-17 17:46
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　　央广网里约9月17日消息(记者陈亮)据中国之声《新闻纵横》报道，第十五届残奥会正在巴西里约热内卢如火如荼举行，中国代表团表现出色，截至目前，共获得了90枚金牌、72枚银牌、46枚铜牌，暂居金牌榜、奖牌榜首位。中国代表团为什么能拿到这么多的奖牌？背后有什么夺金秘籍？在他们眼中，巴西体育赛事组织得怎么样？中国残联主席、里约残奥会中国体育代表团团长张海迪在里约接受了央广记者采访。

　　308名运动员，参加了17个大项、308个小项的比赛，这是我国参加在境外举行的残奥会中，参赛运动员人数最多、参赛项目最多，代表团规模最大的一次。中国代表团团长张海迪告诉记者，中国健儿在里约收获的沉甸甸的奖牌中，有不少项目是重大突破。

　　张海迪表示，这次获奖面比过去拓宽了很多，特别是一些轮椅竞速的技术含量大大的提高了，另外还有轮椅击剑，这也是一个具有相当技术含量的项目，有的运动员获得了金牌。还有一个新兴项目叫皮划艇，过去我们没有，现在有了，这是需要力量的角逐，非常好的意志力，并且又有很好的这种控制力。

　　十几天的里约残奥会即将落下帷幕，中国健儿们在各个赛场奋勇拼搏的身影依然难以忘怀。中国男子盲人足球队接连战胜西班牙、墨西哥，在和阿根廷、巴西的较量中也不落下风。盲人足球运动员们的竞赛面貌，给张海迪留下了深刻印象。

　　张海迪说，运动员眼睛全部蒙起来，都要戴上眼罩，全部凭借耳朵来听，扑倒地上的疼痛，远远超过了运动员的强度，他们别说获得金牌，就是有勇气到赛场上来，就是勇士，就是英雄，就要为这勇敢的生命而讴歌。

　　中国目前有8500万残疾人，站在奥运舞台上并且夺得奖牌的只是极少的一部分，更多的残疾人朋友忍受着身体伤痛，生活也并不富裕。在张海迪看来，残奥运动员取得的成绩，让面临困难的残疾人看到生活希望，让他们相信通过自己的努力，也能够有很好的明天。

　　张海迪表示，他们要走向社会重新康复，寻找到更好的生活，他们非常需要精神的激励，能够给予这些残疾人以希望，让他们看到：“我能！我一定能！今天我不能，那么我经过了训练，经过了刻苦的锻炼，我一定能！”

　　本届残奥会，中国代表团获得的金牌数、奖牌数遥遥领先。很多人都很好奇，为什么中国残奥会上会拿到这么的奖牌？是不是因为比赛难度低呢？张海迪回应说，看过比赛的朋友都会发现，残奥会的比赛难度一点也不低，中国代表团之所以表现优秀，是得益于科学系统训练。目前，我国残疾人竞技体育已经建立了“县级发现、市级选送、省级培养、国家提高”的四级联动残疾人培养体系，不断为我国参加残疾人国际赛事输送人才。

　　张海迪介绍，我们现在有16个省市建立起来了残疾人训练中心，如果去那里看一看，就知道有这么好的体育设施，这么好的条件，再一想，我们的残疾运动员能得这么多的奖牌，就一点也不奇怪了。

　　巴西经济不景气，奥运预算压缩，志愿者减员，里约举办奥运会、残奥会饱受外界质疑，中国近500人的庞大代表团，如何看待巴西赛事组织工作？张海迪说，巴西人民的热情和周到服务，让她十分感动，也超出了她的想象。这是一届成功赛事的重要保障。

　　张海迪说，巴西观众，对残奥会的极大热情，这个比什么都重要。乒乓球赛场，仿佛成了中国的主场，里约人民用中国话在那里喊：中国！加油！，满场都是这样的声音，人声鼎沸的感觉。让我们感到，一个国家的人民拥有这么大的热情，还怕办不好运动会吗？所以，人是最重要的！

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[ 责任编辑： 马佳佳 ]
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