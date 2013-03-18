洛阳网首页  新闻  县区  百姓呼声  律师在线  百科  房产  娱乐  游戏  电子报  网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳 | 国内 | 国际 | 娱乐 | 体育 | 财经 | 社会
【长征路·新故事】福建宁化“348”工作机制助力精准扶贫出成效
您当前的位置 ：新闻中心 > 国内 正文      来源： 央广网 2016-09-17 17:46
分享到：

　　央广网北京9月17日消息(记者彭建军郑澍)据中国之声《新闻和报纸摘要》报道，今天的《长征路、新故事》专栏播出第三篇《福建宁化“348”工作机制助力精准扶贫出成效》。

　　在宁化县客家小吃培训中心，老师正在给学员们讲课。作为宁化县精准扶贫的培训基地，贫困人员可以免费培训和吃住。学员罗东星告诉记者，他打算学习完就去开店，这样一家人就可以脱贫致富了。

　　罗东星：政府出资免费培训，学期一个月。系统的学习宁化客家小吃，有小吃、炒菜，开店的流程，店址怎么选，都有培训。

　　宁化县客家小吃办公室副主任刘亮松告诉记者，对于开店的贫困户还有扶持政策。

　　刘亮松：一种是贷款8万，政府贴息两年。还有一种是资金补助，我们和总工会两边合起来最高一万三。开店以后，吸纳贫困人员去打工满一年的，我们奖励贫困户1千元，同时还奖励店主一千元。

　　从2012年到现在，宁化客家小吃培训中心已经培训了158期，贫困户学员将近800人，他们中间通过独自经营或与人合伙等形式已经开了167家小吃店。

　　2014年，宁化县探索了“348”精准扶贫工作机制。客家小吃培训中心就是“8”种精准扶贫类型之一的创业培育帮扶贫困户。该机制通过“一申请、两比选、三公示”的“3”步工作法精准确定贫困户，然后精准分析贫困户家庭是因病、因残、因学、因灾或者是缺技术、缺资金、缺劳力、缺动力的等四因四缺，最后因人施策，通过结对帮扶、创业培育、盘活资产、入股分红、基地托养、订单带动、资金互助、搬迁改造等八种扶贫方式来脱贫致富。

　　宁化县党史办副主任龚翠英告诉记者，革命时期，福建宁化县是中央苏区的乌克兰，革命先烈书写的那段红色历史是当地的宝贵的财富。

　　龚翠英：这种苏区精神和长征精神，在我们宁化县是代代相传的。宁化人民坚定信念，艰苦奋斗，历年来这种创业的精神一直在延续。

　　如今宁化人民正凭借这种精神奋发赶追，扶贫脱困。在“348”工作机制外，宁化县还开展了社会扶贫、电商扶贫、科技扶贫等多种帮扶活动，精准扶贫工作取得成效，2014年实现脱贫1778户5513人，2015年实现脱贫1585户5778人。

 返回洛阳网首页>>
[ 责任编辑： 马佳佳 ]
分享到：
相关阅读
  • ·95%以上的儿童药不配专用量器 靠手掰到何时？
  • ·高质量性生活的几个标准 真的有最佳性生活时间么
  • ·老掉牙的观念最伤牙！揭7个最常见的护牙误区
    		•
    热点城市房价 涨幅初步遏制
    热点城市房价 涨幅初步遏制
    统计局：房地产调控要因城施策
        　昨日上午，国家统计局公布了2016年8月份国民经济运行情况。就大家最为关注的房地产市场，国家统计局新闻发...
  • ·消弭楼市谣言须提升决策透明度
  • ·中电银河湾住宅项目获评“国家康居示范工程”
  • ·一楼盘五证皆无疯狂抛售 项目地亦无拆迁迹象
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 《叮咯咙咚呛2》：宁静宋小宝胡彦斌阿...
  • 河洛文化旅游节巡游花车整装待发
  • 航拍：台风“莫兰蒂”致福建洪濑镇4.5...
  • 车子没停好被贴10多张阴阳符 吓得两腿...
  • 马来西亚官员：已有22块疑似MH370客机...
  • 中秋假期次日全国铁路预计发送旅客780万
  • 叙利亚首都东部发生大规模冲突 破坏停...
  • 银河系最近长啥样？最新三维地图公布
  • 厦门大面积停水停电 供应正在逐步恢复
  • 中国女子坐式排球队率先进入决赛 将迎...
    		•
    百姓呼声
    市体育局：洛阳的马拉松比赛正在积极筹备中
    抽检结果显示洛阳尚未发现不合格月饼产品
    精彩图片
    美女楼盘试住员 体验富...
    范冰冰登时尚杂志封面 ...
    艺术家人体彩绘 美女与...
    史上最美军训宿舍爆红
    精彩热帖

    舞动精彩闹中秋

    羞涩

    体验苹果采摘乐

    秋季精品房展随拍
    /和农友三天二夜游沁河纪实照片
    /9.11云天户外：环穿鲁山六羊山谷之石碑岭-
    /【通告】交通安全征文颁奖仪式暨微电影《打
    娱 乐

    范冰冰魅惑写真

    江一燕侧颜动人

    米兰达上围丰满

    佟丽娅晒照
    生活 洛阳天气 水费查询 电费查询 房屋租售 彩票开奖 快递查询
    交通 洛阳地图 洛阳航班 洛阳公交 长途客车 火车时刻 旅游线路
    政务 政府机关 违章查询 个税计算 查公积金 户籍查询 办出入境
    网点 银行网点 洛阳医院 教育学校 社保查询 移动通信 保险理财
    优惠 商场打折 团购导航 特价酒店 休闲娱乐 潮流热卖 美食情报
    资讯 人才招聘 特色餐饮 股票行情 教育培训 购车手册 养生课堂
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605