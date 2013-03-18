央广网北京9月17日消息(记者彭建军郑澍)据中国之声《新闻和报纸摘要》报道，今天的《长征路、新故事》专栏播出第三篇《福建宁化“348”工作机制助力精准扶贫出成效》。

在宁化县客家小吃培训中心，老师正在给学员们讲课。作为宁化县精准扶贫的培训基地，贫困人员可以免费培训和吃住。学员罗东星告诉记者，他打算学习完就去开店，这样一家人就可以脱贫致富了。

罗东星：政府出资免费培训，学期一个月。系统的学习宁化客家小吃，有小吃、炒菜，开店的流程，店址怎么选，都有培训。

宁化县客家小吃办公室副主任刘亮松告诉记者，对于开店的贫困户还有扶持政策。

刘亮松：一种是贷款8万，政府贴息两年。还有一种是资金补助，我们和总工会两边合起来最高一万三。开店以后，吸纳贫困人员去打工满一年的，我们奖励贫困户1千元，同时还奖励店主一千元。

从2012年到现在，宁化客家小吃培训中心已经培训了158期，贫困户学员将近800人，他们中间通过独自经营或与人合伙等形式已经开了167家小吃店。

2014年，宁化县探索了“348”精准扶贫工作机制。客家小吃培训中心就是“8”种精准扶贫类型之一的创业培育帮扶贫困户。该机制通过“一申请、两比选、三公示”的“3”步工作法精准确定贫困户，然后精准分析贫困户家庭是因病、因残、因学、因灾或者是缺技术、缺资金、缺劳力、缺动力的等四因四缺，最后因人施策，通过结对帮扶、创业培育、盘活资产、入股分红、基地托养、订单带动、资金互助、搬迁改造等八种扶贫方式来脱贫致富。

宁化县党史办副主任龚翠英告诉记者，革命时期，福建宁化县是中央苏区的乌克兰，革命先烈书写的那段红色历史是当地的宝贵的财富。

龚翠英：这种苏区精神和长征精神，在我们宁化县是代代相传的。宁化人民坚定信念，艰苦奋斗，历年来这种创业的精神一直在延续。

如今宁化人民正凭借这种精神奋发赶追，扶贫脱困。在“348”工作机制外，宁化县还开展了社会扶贫、电商扶贫、科技扶贫等多种帮扶活动，精准扶贫工作取得成效，2014年实现脱贫1778户5513人，2015年实现脱贫1585户5778人。