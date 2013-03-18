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“天宫二号”夯筑斑斓航天梦
您当前的位置 ：新闻中心 > 国内 正文      来源： 北京青年报 2016-09-17 17:44
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　　探索浩瀚宇宙，发展航天事业，建设航天强国，是我们不懈追求的航天梦。经过几代航天人的接续奋斗，我国航天事业创造了以“两弹一星”、载人航天、月球探测为代表的辉煌成就。我们既不能妄自菲薄，也不能小富即安，重要的是百尺竿头，更进一步。

　　昨晚10时04分09秒，“天宫二号”空间实验室正式发射，约575秒后，长征二号F火箭与“天宫二号”空间实验室分离，“天宫二号”进入预定轨道，太阳帆板展开正常，发射取得圆满成功！

　　这一刻，有多少人欢呼雀跃，又有多少人喜极而泣。为了这一刻，有多少航天人通宵达旦，潜心攻关，历史会记住戈壁大漠深处的日与夜；又有多少人筚路蓝缕，“虽九死其犹未悔”，为国家的航天事业甘洒热血。向航天人致敬！

　　月到中秋分外明，最是一年好时节。在中秋月圆之夜，天宫二号成功发射，可谓喜上加喜，闪耀其中的主题词显然是“圆梦”，这是对民族情感的“加持”，也是书写家国梦的浓厚一笔。自此，仰望浩渺太空，我们多了一份牵挂。

　　我们之所以关心天宫二号，是因为这是我国首个真正意义上的空间实验室。它的发射成功，值得大书特书，标志着我国载人航天工程进入“三步走”的第二步第二阶段。

　　天宫二号在太空主要完成三大任务：航天员中期驻留、推进剂在轨补加和在轨维修技术试验。此外，还将进行一系列空间应用科学实验、航天医学实验、空间站技术验证试验等任务，为第三步建造空间站提前开展相关技术验证。天宫二号算是我国建造空间站之前的过渡——如果不发射天宫二号，建设空间站就无从谈起，而没有空间站，我国在航天领域的一系列宏大抱负将难以实现。

　　进而言之，发射天宫二号也是建设航天强国的坚厚基石。杨利伟打过这样的比喻：“如果把我乘坐的神五返回舱比作一居室，费俊龙和聂海胜开展活动的神六返回舱和轨道舱是两居室，天宫相当于套房，未来的空间站可能就相当于别墅了。”在天空上建“别墅”，刻上一个国家的烙印，既是中国人的骄傲，也具有不容低估的战略价值。

　　探索浩瀚宇宙，发展航天事业，建设航天强国，是我们不懈追求的航天梦。经过几代航天人的接续奋斗，我国航天事业创造了以“两弹一星”、载人航天、月球探测为代表的辉煌成就。但是，与航天强国相比，我们仍有不短距离，我们既不能妄自菲薄，也不能小富即安，重要的是百尺竿头，更进一步。

　　作为天宫一号的“继承者”，天宫二号所要进行的实验达到了14项之多，史无前例。无论奇特的热毛细对流现象，还是精妙的“液桥”实验装置，以及其他不为人熟知的试验，其落脚点都可造福民众。比如，天宫二号装载了空间冷原子钟等14项应用载荷，以及失重心血管功能研究等相关航天医学实验设备，配备在轨维修技术验证装置、机械臂操作终端等在轨维修试验设备，将开展空间科学及技术试(实)验。谁能说这些与我们的公共生活毫无干系？

　　早就有业内人士梳理了生活中的航天科技——原来尿不湿可不是为孩子发明的，最早是为了解决航天员的内急问题，方便面的蔬菜包、气垫运动鞋、烟雾探测器等最早也都是为航天员发明的。据权威统计显示，我国近年来开发使用的1100多种新材料中，80%左右是在航天技术的牵引下研制完成的。神十的太阳能电池转化效率达到26%左右，处于世界领先水平。如果该技术能够继续研究，并进一步降低成本，将会极大地改变我们的生活。有了天宫二号，不久以后将与其交会对接的神舟十一号，所带给民众的利好，同样值得期待。

　　梦在远方，路在脚下。我国航天事业所取得的成就，展示了中国力量，塑造了中国精神。有人把天宫二号称为“筑梦空间站”，“筑梦”耐人寻味。古今兴盛，皆成于实。怀揣梦想，脚踏实地，在仰望太空的过程中不断畅想和贡献智慧，我们的梦想一定更灿烂，人类的未来一定更可期。

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[ 责任编辑： 马佳佳 ]
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