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综述：中国在实现空间站梦想上迈出重要一步——外媒热议天宫二号发射
您当前的位置 ：新闻中心 > 国内 正文      来源： 新华社 2016-09-17 17:42
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　　新华社北京9月16日电综述：中国在实现空间站梦想上迈出重要一步——外媒热议天宫二号发射

　　新华社记者

　　15日晚，中秋之夜，中国首个真正意义上的空间实验室——天宫二号成功发射升空。美国、英国、法国、德国、日本、巴西等多国媒体对此进行了全面报道和热烈讨论。外媒普遍认为，天空二号的成功发射是中国在实现空间站梦想上迈出的重要一步，而中国与其他国家加强在空间科学领域的合作将成为大势所趋。

　　德新社就天宫二号的成功发射予以详细报道，称中国成功将其送入太空是在建设自己空间站这条“雄心勃勃”的道路上迈出的一大步。

　　巴西最大报纸《圣保罗报》官网15日刊发题为《中国发射载人空间实验室》的文章说，中国此前发射的天宫一号主要任务是试验与飞船对接和进行轨道调试，而天宫二号将用于试验宇航员在太空的长时间驻留。因此，中国在实现拥有自己空间站梦想过程中，天宫二号是一个关键性环节。

　　日本《朝日新闻》报道说，天宫二号的发射显示了中国加快太空研究开发的姿态，也是中国追赶先进、实现“航天强国”目标的重要一步。

　　美国《基督教科学箴言报》也认为，天宫二号的发射是中国成为现代太空竞赛一个主要选手的关键一步。

　　多家国外媒体在报道中提到，中国将在2020年前后建成并运转自己的空间站，并在2024年左右国际空间站退役后成为唯一拥有在轨空间站的国家，这将大大推动中国与世界其他国家在空间科学领域的合作。

　　英国知名学术杂志《自然》在题为《中国发射第二个空间实验室》的文章中指出，天宫二号上的“天极”伽玛暴偏振探测仪实验项目有中国、瑞士以及波兰科学家参与，并获得欧洲航天局的支持。除了这个项目，中国科学院正与欧洲航天局探讨开展其他空间科学合作项目。

　　文章认为，中国在空间科学领域开展国际合作具有较大优势。目前，中国正积极加强在空间科学方面的投入，去年将暗物质粒子探测卫星“悟空”发射入轨，近期则发射了全球首颗量子科学实验卫星“墨子号”。这些项目让中国变成全球科研人员测试空间科学理论的“激动人心之地”。报道援引参与“天极”项目的瑞士日内瓦大学天体物理学家尼古拉斯·普罗德维的话说：“在中国，事情开展的非常快，他们有资金，也有意愿。”

　　法国华文报纸《欧洲时报》16日发表题为《天宫二号搭载中国文化和合理念》的评论说，欧洲航天大国面临的预算压力上升，促使欧洲航天局考虑与中国共同分担航天项目的可能。据悉，中国载人航天工程办公室已分别与俄罗斯联邦航天署和欧洲航天局就科学家进入中国空间站达成协议，空间站设计为大型舱段对接预留接口。人们有理由期待这样的合作更广泛、更深入，让“天宫”“神舟”所寓寄的向往、和合之美，与创新、协作的时代精神成功“交会对接”。正如欧洲航天局局长韦尔纳所言，把中国等非传统伙伴纳入更大的人类探索平台举措是务实的，只有让中国参与，来自不同国家的宇宙飞船才能在太空连接在一起。

　　美国国会自2011年以来禁止美国航天局与中国接触。针对这一情况，美国有线电视新闻网(CNN)、美国哥伦比亚广播公司(CBS)等媒体在报道中都援引了美国海军军事学院教授琼·约翰逊-弗雷泽的观点。她认为，2022年中国空间站将成为事实上的国际性空间站，世界其他国家都准备跟中国合作建设空间站，欧洲人为此已开始学中文。如果美国不马上改变政策、与中国在太空开展合作，那么就会失去对中国未来航天计划的影响力。(执笔记者张莹，综合驻外记者林小春、张家伟、钱铮、郭洋、刘彤、杨江玲报道)

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[ 责任编辑： 马佳佳 ]
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