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习近平一月：8月，从“健康中国”到“一带一路”
您当前的位置 ：新闻中心 > 国内 正文      来源： 新华网 2016-09-17 17:41
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　　【学习进行时】8月份，习近平到地方调研、去部队视察、主持重要会议，还多次签署命令、作出重要指示、会见外宾……研究部署了许多大事。新华网《学习进行时》原创栏目“讲习所”今天推出“习近平一月”系列之《8月，从“健康中国”到“一带一路”》，为您梳理回顾习近平8月份的几次重要活动。

　　8月份，习近平参加的一个重要活动就是全国卫生与健康大会。这个会议，7常委全部出席，党政军民学，方方面面的代表都来了。

　　这样的“强大阵容”可不常见，因为会议主题是推进健康中国建设。

　　“十三五”期间，我们的各项工作都是围绕全面小康这个目标来抓的。

　　习近平在会上说得很直接，“没有全民健康，就没有全面小康”。他强调，“要把人民健康放在优先发展的战略地位”。

　　这次会议，习近平从历史讲到现状，从路线讲到方针，从医疗讲到生态，重点部署了5方面的工作，目的就是“全方位、全周期保障人民健康”。

　　在“建设健康环境”层面，习近平讲得很重。他强调要“实行最严格的生态环境保护制度”，“切实解决影响人民群众健康的突出环境问题”。

　　健康与生态相关联。生态环境保护，是全国一盘棋。8月22日至24日，习近平来到青海考察，瞄准的就是这盘“棋”的关键一手。

　　“青海生态地位重要而特殊”，习近平说。

　　“青海最大的价值在生态、最大的责任在生态、最大的潜力也在生态”。习近平要求青海保护好三江源、保护好“中华水塔”，最大的意义就是筑牢国家生态安全屏障。

　　习近平特别强调，“生态环境保护和生态文明建设，是我国持续发展最为重要的基础。”试想一下，土壤和植被退化，空气和水都不合格，人民哪有什么幸福可言，健康又有什么保障？

　　当然，保障人民健康，提升全民健康素养也十分重要。俗话说，生命在于运动。从大卫生、大健康的观念出发，习近平指出，要“推动全民健身和全民健康深度融合”。

　　提到全民健身，自然会联想到奥运会。我国全民健身日定在8月8日，就是为了纪念2008年北京奥运会的成功举办。

　　8月25日，习近平会见了里约奥运会中国体育代表团全体成员，欢迎我国体育健儿凯旋。他强调，“我们不以胜负论英雄，同时英雄就要敢于争先、敢于争第一”，充分肯定了我国体育健儿在奥运会赛场上展现的拼搏精神。

　　习近平提出：要“加快推进体育改革创新步伐，更新体育理念，借鉴国外有益经验，更好发挥举国体制在攀登顶峰中的重要作用”。

　　改革创新对于我国体育事业的发展，作用不可替代。而从国家经济社会发展全局角度来说，改革创新更应是“主旋律”。习近平多次讲过，“惟改革者进，惟创新者强，惟改革创新者胜”。“四个全面”战略布局，全面深化改革为啥排第一就知道了吧。

　　8月30日，习近平主持召开中央全面深化改革领导小组第二十七次会议，审议通过了14个重要文件，涵盖构建绿色金融体系、完善产权保护制度、医药卫生体制改革、脱贫攻坚责任制实施办法等许多领域的改革举措。

　　习近平强调，要按照既定的时间表、路线图推进改革。

　　全面深化改革是篇大文章。在这篇大文章中，深化国防和军队改革是一个大手笔。

　　8月29日，习近平到战略支援部队机关视察，阐明了深化国防和军队改革重点推进方向。

　　改革最重要的还是创新。习近平在视察战略支援部队机关时说：“战略支援部队建设，最需要的是创新，根本出路在创新。”习近平作出这两个判断，就是明确创新是决定前途命运之举，必须把创新摆在关键性和引领性的地位，作为战略支援部队建设发展的灵魂。

　　现代化战争的条件下，战斗力的提升越来越依赖于创新成果。习近平对战略支援部队提出“4个扭住”的要求，就是要从4个方面加快创新，努力走出一条中国特色新型作战力量建设的路子，让创新成果转化为实实在在的战斗力。

　　战略支援部队是去年底成立的一支新军，从无到有、由点及面，是一个很不平凡的过程，“一带一路”建设，同样是这样一个过程。

　　目前，已经有100多个国家和国际组织响应“一带一路”倡议，中国与30多个沿线国家签署了共建“一带一路”合作协议，进度和成果超出预期。

　　8月17日，习近平出席推进“一带一路”建设工作座谈会并发表重要讲话，就是要总结经验、坚定信心、扎实推进，以钉钉子精神抓下去，一步一步把“一带一路”建设推向前进，让“一带一路”建设造福沿线各国人民。

　　习近平就推进“一带一路”建设提出8项要求，并一针见血地指出，在当前世界经济持续低迷的情况下，如果能够使顺周期下形成的巨大产能和建设能力走出去，支持沿线国家推进工业化、现代化和提高基础设施水平的迫切需要，有利于稳定当前世界经济形势。

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[ 责任编辑： 马佳佳 ]
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