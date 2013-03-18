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首例！无人机炸死意大利人 美国赔偿百万欧元
您当前的位置 ：新闻中心 > 国际 正文      来源： 新华网 2016-09-17 14:47
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　　新华网北京9月17日电   意大利和英国媒体16日披露，美国政府将向一名死于美国无人机空袭的意大利人质赔偿百万欧元，成为已知的首例对这类事件的赔偿。

　　【以“捐助”的名义】

　　死者名为乔瓦尼·洛·波尔托。去年1月，美国无人机在巴基斯坦境内空袭一处“基地”组织目标时，炸死了被拘禁在这座建筑中的波尔托以及美国籍人质沃伦·温斯坦。

　　意大利《共和国报》和英国《卫报》相继报道，根据美国政府与波尔托家人7月8日达成的协议，美方将支付大约119万欧元。

　　协议把这笔钱定性为“捐助”，以“纪念乔瓦尼·洛·波尔托”。而且，美国政府在协议中规定，支付这笔钱，不代表美方同意意大利法院对这起事件行使司法管辖权，也不代表美方放弃主权豁免权或个人豁免权。

　　波尔托是巴基斯坦的援助人员，2012年入境数天后就失踪。温斯坦受雇于美国国际开发署，2011年在巴基斯坦拉合尔市的住所遭枪手绑架。2012年和2013年，他两次出现在“基地”组织发布的录像中，请求美国总统贝拉克·奥巴马帮助他获释。

　　美方在空袭发生3个月后才宣布波尔托和温斯坦的死讯。去年4月奥巴马召开新闻发布会，对误炸致死这两人表示道歉并承诺调查。奥巴马召开新闻发布会后，白宫发言人乔希·欧内斯特宣布，美方打算赔偿波尔托的家人。

　　美方把这次事件归因于情报失误，在“几乎”而不是完全确定目标及附近没有平民后发动空袭。

　　【缩水的数字】

　　奥巴马2008年上台后，把无人机空袭作为打击恐怖和极端组织的主要方式。但是，空袭行动中，大量平民成为无辜的“附带伤害”，美方则对空袭细节和平民伤亡讳莫如深。

　　波尔托和温斯坦之死仅是奥巴马第二次公开承认空袭致死平民。

　　迫于舆论压力，白宫今年7月1日首次发布海外反恐行动致死平民的数据，称2009年至2015年，除阿富汗、伊拉克和叙利亚三个活跃战区以外，美方在巴基斯坦、利比亚、也门和索马里等国发动473次反恐空袭，其中多数由无人机发动，导致64至116名平民死亡。

　　但是，这一平民死亡数字广受质疑，被认为缩水严重。总部位于英国伦敦的新闻调查社统计，美国海外无人机空袭行动2009年至2015年总共致死325名平民，其中，仅2011年一年，美国就在巴基斯坦发动约75次无人机空袭，造成52至152名平民死亡。美国智库机构新美国基金的统计数据也显示，无人机空袭2009年至2015年至少造成219名平民死亡。(记者惠晓霜新华社客户端报道)

 
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[ 责任编辑： 王轩 ]
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