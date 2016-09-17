洛阳网讯 9月17日上午，2016洛阳河洛文化旅游节开幕式在洛阳体育中心广场隆重举行。开幕式上，来自波兰、俄罗斯、墨西哥、塞尔维亚、哥伦比亚等国家的6支民间歌舞表演团300多名演员及洛阳专业文艺团体，为观众奉上了一场中外文化交流融合的精美文化旅游盛宴。

今年河洛文化旅游节由河南省旅游局、洛阳市人民政府主办，于9月17日至10月7日举行，以“畅游河洛灵动山水 领略千年帝都风情”为主题。

河南省人民政府副省长张广智，河南省人民政府副省长、中共洛阳市委书记李亚，河南省旅游局局长寇武江，中共洛阳市委副书记、洛阳市人民政府代市长刘宛康，中共洛阳市委副书记袁永新，洛阳市人大常委会主任李少敏，中共洛阳市委常委、宣传部部长杨炳旭，洛阳市政协副主席吉振华出席开幕式。开幕式由洛阳市副市长魏险峰主持。

9时40分，张广智宣布：2016洛阳河洛文化旅游节开幕！

刘宛康在致辞中说，洛阳是华夏文明的重要源头和河洛文化的发祥地，也是享誉海内外的优秀旅游名城，丰厚的历史遗存与秀美的山水风光在这里相映生辉，赋予了河洛大地令人神往的独特魅力。近年来，洛阳人民依托优越的文化旅游资源禀赋，以五大发展理念为引领，围绕“四高一强一率先”奋斗目标，全面加快“9+2”工作布局，着力打造中原经济区旅游目的地和旅游集散地，年接待游客已达1亿人次以上。特别是在河南省委、省政府的关心支持和河南省旅游局的具体指导下，河洛文化旅游节已连续成功举办了11届，影响力日益扩大，美誉度不断提升，成为传承河洛文化的品牌、深化交流合作的纽带、促进产业融合的平台。希望各位来宾在洛阳多走一走、看一看，欣赏绚丽的自然风光，体验厚重的河洛文化，感受蓬勃的发展活力。热忱欢迎更多的国内外宾朋来洛旅游观光、交流合作、投资兴业、共谋发展大计。

今年的河洛文化旅游节，紧紧围绕“畅游河洛灵动山水 领略千年帝都风情”主题，按照“以节促建、以节促管、以节惠民、全面提升”的指导思想，精心准备了开幕花车巡游、河洛文化研讨会等6项主体活动及11项专项活动，节会内容丰富，突出以节惠民，努力向中外游客全景展示一个美丽祥和的洛阳、一个文明开放的洛阳、一个活力迸发的洛阳。

开幕式现场，国外民间歌舞表演团体带来了精彩的异域风情节目表演，洛阳演员表演的歌舞《洛神》《根在河洛》《逐梦洛阳》等节目，充分再现了洛阳厚重的历史文化底蕴。

作为今年河洛文化旅游节的重头戏，由洛阳市旅发委主办、伊川农商银行协办的花车巡游活动将首次亮相洛城。根据安排，花车巡游将分3条线路：9月17日15时至18时30分，以“开放之城，时尚之都”为主题的巡游线路将从新区体育中心广场出发，经开元大道、龙门大道、通衢街，到高铁龙门站广场；9月19日9时至11时30分，以“工业之城，科技之光”为主题的巡游线路将从牡丹广场出发，经天津路、中州西路，到中国一拖集团门前广场；9月20日9时至11时30分，以“河洛之根，华夏之源”为主题的巡游线路将从周王城广场出发，经中州路到青年宫广场。6个国外文艺表演团体将乘坐13辆花车行驶在洛阳市民和游客身边，带来精彩的表演。

此外，今年河洛文化旅游节期间，洛阳市各主要景区、星级酒店等旅游行业单位还将推出形式多样的旅游让利优惠措施，为市民和游客带来更多实惠。(记者 郭瑛/文 李海粟/ 图)