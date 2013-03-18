中新社柏林9月16日电(记者彭大伟)中国最大的第三方支付平台支付宝和德国著名腕表与珠宝品牌Wempe当地时间16日共同宣布，通过与德国支付服务供应商Concardis合作，中国游客今年10月起可在Wempe于德国法兰克福、汉堡和科隆等地的门店直接使用支付宝手机应用完成支付。

德国正成为中国游客出境游最青睐的目的地之一。据德国国家旅游局统计，2014年在德国过夜的中国游客已突破两百万人次，这一数字从2004年至2014年间增长了超过250%，并还在持续增长中。德国之声援引该机构预测指出，来自中国市场的过夜住宿人数将在2030年超过500万。另据英国《金融时报》估算，中国游客在欧洲游玩期间，人均消费达到5200美元(约合4650欧元)。

Concardis当天表示，这是与支付宝启动的首个合作项目。待首批门店顺利试运营后，Wempe将于2017年初使其德国全境的门店均通行支付宝。

支付宝欧洲、中东以及非洲地区主管刘宇通过新闻稿表示，“与Wempe的合作对于支付宝而言是其在德国市场扩张，以及在本地区主要都会区获得立足之地的关键一步”。

蚂蚁金服是支付宝的母公司，后者是中国领先的第三方支付平台。全称为“蚂蚁金融服务集团”的蚂蚁金服是阿里巴巴旗下的金融板块。Concardis是欧洲领先的支付服务供应商，在当地拥有超过47万个支付终端。

中新社记者梳理发现，与在日韩等亚洲国家遍地开花的情况相比，支付宝在欧洲尽管退税业务已覆盖大多数国家，但直接完成支付的可能性仍然极为有限。以德国法兰克福机场为例，目前除一家免税店支持支付宝手机应用支付外，大量商户仍无法提供“扫一扫”的支付体验。

此次通过Wempe落地，或将成为支付宝接下来在欧洲广泛布局的一个开端。据Concardis方面介绍，支付宝从今年六月起即与其针对“攻关”德国零售商展开合作。

据介绍，Concardis与支付宝在德国实现的支付场景与中国消费者在国内所熟悉的模式并无二致：商家在其终端上显示一个二维码，消费者手机扫码即可完成支付。

德国支付行业专业人士指出，这意味着支付宝在抢占德国POS端的竞争中走在了其主要对手贝宝PayPal前面。

目前，支付宝还在欧洲大部分中国游客前往的国家和国家支持通过支付宝App一键呼叫优步(Uber)及付款。(完)