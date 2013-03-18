中秋节蟹肥时，螃蟹成为餐桌上烘托节日气氛的不二之选。著名的阳澄湖大闸蟹虽然是走亲访友的佳品，但是如果你此时在餐桌上看到它，那一定是假货。因为今年阳澄湖官方的开湖捕蟹时间是9月23日。

尽管如此，记者通过走访京城海鲜市场和搜索网购平台发现，这种假冒阳澄湖大闸蟹的销售渠道不在少数。有的商家明知道阳澄湖大闸蟹还没有上市，但是通过包装和佩戴假冒标签后，普通河蟹摇身一变成为“阳澄湖大闸蟹。”

网售没身份证的“阳澄湖大闸蟹”

在京东、淘宝等网站输入关键词“阳澄湖大闸蟹”，立即显示出了近万家店铺，其中大部分均为提前预售阳澄湖大闸蟹礼券的商家，需要等到23日阳澄湖开湖之后才能提货。但记者发现，仍有近千家宣称在售卖阳澄湖大闸蟹的商家，店家地址显示的几乎都是江苏苏州。

在网购平台，阳澄湖大闸蟹的价钱大多为每500克40元到130元不等，其中每500克70元到100元的价格最多。在淘宝网一家名为“好味阳澄湖”的店内，一款158元的阳澄湖大闸蟹礼盒宣传语写着，“今旺阳澄湖大闸蟹母蟹2.0-2.4两6只礼盒装鲜活螃蟹多送6只公蟹(2.3-2.5两)，共发12只，死蟹包赔，阳澄湖镇直发，全程顺丰冷链，包邮到家。”交易记录显示，该产品的累积成交量已有3275笔，买家评价也有近期的。也就是说158元买12只阳澄湖大闸蟹，平均才13元左右。

捕捞还未开始，这些网售阳澄湖大闸蟹从何而来？一名网店店主介绍，虽然阳澄湖大闸蟹未上市，但是这些大闸蟹也是产自阳澄湖，只是为了赶中秋，提前捕捞满足顾客需求。这名店主称，“阳澄湖大闸蟹是有统一管理，但是这些螃蟹都是自家养殖的，提前捕捞的，绝对保证是阳澄湖的。”

另有店家表示，他们售卖的阳澄湖大闸蟹均是从阳澄湖周边的散户渔民那里收购来的，也是阳澄湖大闸蟹，只是还不能戴上防伪蟹扣，“就相当于没有身份证的人。”

新京报记者联系到苏州市阳澄湖大闸蟹行业协会工作人员，该工作人员对上述说法予以否认，他说，阳澄湖大闸蟹捕捞都有统一的管理，目前阳澄湖大闸蟹还未上市，市面上售卖的任何称阳澄湖大闸蟹的螃蟹均为假冒。而且真正大闸蟹的防伪标示只有在开湖捕捞后才有。

普通大闸蟹可套用“阳澄湖防伪蟹扣”

9月14日下午，在京深海鲜市场闸蟹区域内，沿路约30家商铺，店门前摆满了网兜装好的大闸蟹，有些店主正在对大闸蟹进行打包装箱。

记者刚一走近，就有店家询问是否购买大闸蟹，店家表示自己的螃蟹均是来自江苏。记者称想要购买阳澄湖大闸蟹，几名店家表示，阳澄湖大闸蟹还未上市。而其他几个店家则表示自己有阳澄湖大闸蟹售卖，并且还可以为螃蟹戴上真的防伪蟹扣，用印有“阳澄湖”的包装礼盒包装。

在一家门上用白纸贴有“15”字样的店面前，记者先看了门前摆放的螃蟹，表示想要购买阳澄湖大闸蟹，一名女性店员起初表示没有，但随即又称，店内有阳澄湖大闸蟹售卖。随后，另一名女性店主将记者带到店门前，指着刚开始被另一名店员称不是阳澄湖大闸蟹的螃蟹说，“这些都是阳澄湖大闸蟹，看你要哪一种，价格不一样。这是25元一只的，那边是38一只的。”

这名店主表示，“这绝对是产自阳澄湖的大闸蟹，你要是买了，我可以给你用带阳澄湖字样的礼盒包装，还有真的防伪蟹扣。如果假的，你再来找我。”记者提出想要先看看包装礼盒和蟹扣，这名店主表示，礼盒和蟹扣都在后面仓库。在交谈中，店主显得疑心重重，反复询问，“你不会是记者暗访的吧？你要是记者就麻烦了。”

随后，记者购买了10只25元一只的“阳澄湖大闸蟹”，店主将螃蟹挑出后，随即走出店外，两分钟后，店主回来手上拿着一个写有“阳澄湖大闸蟹”字样的礼盒。店内两名男性员工熟练地将螃蟹捆绑，并将每一只套上“防伪蟹扣”。五分钟后，一份精美的十只装的阳澄湖大闸蟹礼盒便出现在了记者眼前。

记者表示希望能开一份发票，但是该店家称只能开具收据，最后收取了245元后，给记者开具了一份300元的收据，但是该收据并未写明“阳澄湖大闸蟹”及店家名字。而该店家的名片显示为，“阳澄湖大闸蟹”，地址在北京市京深海鲜市场闸蟹区15号，主营阳澄湖大闸蟹、小龙虾。随后记者通过微信扫描该店家螃蟹所戴的防伪蟹扣二维码显示为，北京槐荫豪杰商贸有限公司溯源系统，产品名称为三湖岛牌阳澄湖大闸蟹。

“证书花钱能办30万用仨月”

同样在京深海鲜市场售卖阳澄湖大闸蟹，并可以包装戴防伪标的店铺不止上述一家。

在另一家店铺内，一名男性工作人员称，自家也出售阳澄湖大闸蟹，只要60元一斤，保证正品，可以戴防伪蟹扣及阳澄湖礼盒。这名男性工作人员称，自己是江苏那边的公司在北京的员工，“我们是专门做阳澄湖大闸蟹的，主要是零售还有就是卖给一些小的超市，也可以走快递。”

这名男性工作人员说，要是购买的话，现在无法戴防伪蟹扣和包装，因为上一批货送往超市去了，已经将防伪蟹扣和礼盒用光了。他透露，卖给超市的包装好，有防伪蟹扣，大概是160元/斤，“上批货我跟着去的，送的就是那种小型的生活超市、菜市场，送了有两三百斤。”

闸蟹区内另一处店家，在询问了记者想要何种螃蟹后，店主直接告诉记者，目前阳澄湖大闸蟹还未上市，要是买的话，就是假的。这家的女店主表示，如果记者想要的话，他们家也有防伪蟹扣和阳澄湖礼盒。“戴上标都是阳澄湖的，吃不出来什么区别。”记者表达想要购买后，该女店主进店和男店主商量后，告诉记者，因为现在阳澄湖大闸蟹还未上市，怕是记者暗访，不敢卖。

据其透露，他们家店还有阳澄湖大闸蟹的证书，“30万用三个月，这个证书是为零售商家和饭店办的，饭店的比较容易办，花钱就能买到，我们家就是。”女店主解释称，购买证书戴上阳澄湖的名字后，螃蟹能卖更高的价格，“本来像我这个十几块一只的螃蟹，说阳澄湖的，立马可以卖到50多一只。”

这名女店主称，如果记者想要购买阳澄湖大闸蟹，可以23日之后过来买，也可以用其他螃蟹充当：“螃蟹价格还按照原来普通大闸蟹的价格卖给你。防伪标和礼盒价钱另算，你想要假的防伪蟹扣和真的防伪蟹扣都有。”

网上售阳澄湖大闸蟹防伪蟹扣0.15元/个

在每年阳澄湖大闸蟹面市的月份里，“假蟹”总是一个绕不开的话题。此前有统计称，单是某电商网站上出售的所谓“阳澄湖大闸蟹”，比整个阳澄湖产区的年产量还要高。

“十买九假”，这是此前业内对阳澄湖大闸蟹市场销售现状的一个概括。一名业内人士介绍，毗邻阳澄湖最近的太湖、以及南京固城湖、高淳固城湖、扬州高邮湖、宝应湖、邵伯湖等，是阳澄湖大闸蟹“李鬼”的主力军。不少所谓的阳澄湖大闸蟹，其实只是在阳澄湖内养了一段时间的外地蟹罢了，有些不良商家甚至在阳澄湖内给苏北、湖北等外地蟹“洗了个澡”，就挂上阳澄湖大闸蟹的名号。

据了解，六七年前由苏州市阳澄湖大闸蟹行业协会提出用防伪蟹扣防止造假的办法以来，阳澄湖大闸蟹混乱的局面得到一定控制。但现实却催生出新的造假链条。

在淘宝网上，新京报记者搜索“螃蟹防伪蟹扣”，有数十家网店在出售阳澄湖大闸蟹防伪蟹扣，这些防伪蟹扣每个批发价只有0.15元左右。

京深海鲜市场一名商家称，假的防伪蟹扣0.3、0.5元，真的防伪蟹扣2、3元，想要的话，找专门的厂子生产就有。

新京报记者联系了多名生产螃蟹防伪戒指的厂家，均表示可以生产任何种类的防伪戒指，并印有商标。但是阳澄湖大闸蟹的，目前不太敢做。

一名生产厂商表示，“这两年阳澄湖大闸蟹假冒的太多了，我们不太敢做了，这两年抓到就罚一百万，为了这点小钱不值得。”但这名生产厂商称，若是有阳澄湖证书及商标，他们可以做，2万起订，价格在0.14元左右。

本版采写/新京报记者赵吉翔