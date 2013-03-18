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因电池缺陷和起火爆炸危险 美宣布正式召回三星Note7手机
您当前的位置 ：新闻中心 > 国际 正文      来源： 新华社 2016-09-17 08:57
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　　资料：三星盖乐世Note7手机(图片来源：新华/美联)

　　美国消费产品安全委员会15日宣布，正式召回三星盖乐世Note7手机，预计涉及在美销售的大约100万部手机。

　　韩国三星电子公司先前发布这款手机下架和自愿召回通知，但并非正式召回，被一些消费者权益保护组织指责有蒙混消费者之嫌。

　　【正式召回】

　　美国消费产品安全委员会15日说，因电池缺陷和起火爆炸危险，正式召回三星盖乐世Note7手机。

　　该委员会主席埃利奥特·凯表示：“鉴于这款产品存在如此严重的火灾隐患，我敦促所有消费者……立即配合召回该产品。”

　　根据美国消费产品安全委员会网站发布的数据，美国现已收到92起三星Note7手机电池过热的报告，其中26起牵涉人员烧伤，55起造成财物损失，例如汽车或车库火灾。

　　美联社报道，美国佛罗里达州圣彼得斯堡一户人家把一部三星Note7手机留在吉普车里充电，不料电池起火，导致汽车焚毁。

　　本月2日，韩国三星电子公司宣布在多国停售Note7手机，允许已经购买到这款手机的消费者两周后置换新手机。但是，不少人当时提出质疑，三星的做法与“正式召回”仍有差异，未能更清晰地向消费者说明产品缺陷、处理方式等。

　　据美国《消费者报道》介绍，以美国为例，“正式召回”意味着美国消费产品安全委员会介入，而今后继续售卖问题产品的行为将被定性为“非法”。

　　按照三星电子公司原先的自愿召回通知，消费者可以置换新手机；美国消费产品安全委员会宣布正式召回后，消费者既可以置换新手机，也可以干脆全额退款。

　　【失望情绪】

　　美国消费产品安全委员会主席凯15日批评三星方面的应对措施不妥，“通常来说，一家企业单独行动并非成功召回(问题产品)的标准做法”。

　　据美联社报道，一些人批评三星没有积极配合美国消费产品安全委员会联手实施召回措施。不过，三星电子公司美国分公司总裁蒂姆·巴克斯特15日辩解说，三星在2日宣布停售产品之前曾把相关情况报告给该委员会。

　　一些细心人注意到，三星在2日的停售产品通知中，并未要求消费者立即停止使用盖乐世Note7手机；大约一个星期后，三星才在另一则通知中要求消费者停止使用这款问题手机。

　　目前，三星电子公司已在10个国家和地区将这款手机下架，召回风波涉及大约250万部手机，而不同国家和地区的召回措施不尽相同。

　　美国联邦航空局8日宣布，乘客不得在飞行途中打开这款手机或给它充电，也不得将手机放在托运行李中。高德纳咨询公司分析师阮祥(音译)认为，三星手机旗舰产品曝出安全隐患，再加上召回措施不力，“可能打击整体消费者信心”。

　　此外，三星电子公司14日在韩国多家报纸上刊登大幅广告，宣布推出了一款针对盖乐世Note7手机的软件更新，使得手机最多只能充电60%，从而避免过热而起火爆炸。但不少消费者抱怨，这意味着手机的高端体验“大打折扣”。

　　巴克斯特15日在一则视频中向消费者道歉：“我们没有达到你们所期待、所应得的卓越品质。”(杨舒怡)

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[ 责任编辑： 郑笑菲 ]
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