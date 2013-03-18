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天坛颐和园禁止导游讲野史传闻 旅行社对此无要求
您当前的位置 ：新闻中心 > 国内 正文      来源： 北京青年报 2016-09-17 08:57
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　　北青报记者在探访中发现，在颐和园仁寿殿外，个别旅行社的导游在讲解中掺杂了一些未经证实的野史和传说。

　　近日，《北京市旅游条例(草案修改稿)》提交北京市人大常委会审议，草案修改稿中明确，对于北京市列入世界文化遗产名录的故宫、天坛、颐和园等景区，应逐步实行讲解员管理制度，未取得景区讲解员证的人员不得在该景区从事旅游团队讲解服务。北京青年报记者探访发现，不同旅行社导游在故宫、颐和园随团提供讲解服务时的解说词各不相同，甚至会随意穿插大量未经考证的传闻、野史。

　　探访

　　地点：故宫

　　三分钟解说词版本各不相同

　　昨天上午，北青报记者来到世界文化遗产之一的故宫博物院。在短短10分钟内，太和殿门前就迎来了8拨旅行团，导游的讲解声此起彼伏。

　　北青报记者观察发现，旅行团导游在太和殿前的解说词大多都比较简短，一般不超过3分钟，但解说内容却有着不小的差异，其中穿插着各种各样的野史、传闻。

　　“袁世凯登基的时候，特意把太和殿的龙椅往后推了3公分……”“据说皇帝早上不爱上朝……”旅行社导游的解说五花八门，几分钟的功夫，北青报记者听到了发生在太和殿里的关于袁世凯登基、太和殿前石狮子的公母、皇帝上朝习惯等各种演绎传说。

　　一家旅行社的导游王女士向北青报记者介绍说，旅行社的正规导游都必须要考证，包括故宫在内的北京六大名胜古迹是必考内容，教材和文字解说都是统一的。但是在实际工作中，会加入一些道听途说的野史。王女士表示：“奇闻轶事游客才爱听啊！为了吸引游客的注意力，有些故事也不会特意考证真伪，毕竟游客只是听个乐儿，不会当真的。”

　　北青报记者发现，故宫大门口设有专门的讲解员服务窗口。故宫专职解说员舒女士透露，故宫讲解员均是从对口的旅游学校定向考试招聘来的，需要经历多轮口试和笔试才能入选，实际工作时有严格的讲解词，故宫里每一个建筑的讲解词都是由建筑风格和背景故事两部分构成。

　　部分游客表示，导游根据自己的所见所闻介绍的野史，其真假性实在难以辨别。

　　地点：颐和园

　　导游把历史讲成宫斗剧

　　昨天下午1点左右，北青报记者来到颐和园仁寿殿，这里是游客从东宫门入园游览的第一处景区，聚集了大量的游客。最多的时候，这里同时聚集了5拨旅行团，每个旅行团都有举着旗子的导游进行现场解说。

　　北青报记者对比了大约10名导游的解说词，发现对于同一处景物的介绍，说法各不相同，部分导游甚至存在事实性错误。

　　例如，关于仁寿殿名字的由来，某旅行社的一名女导游振振有词地说：“仁寿殿，取自《论语》中‘仁者智，乐者寿’的表述。”而《论语》中的原文是“智者乐，仁者寿”。

　　在仁寿殿的外月台上，南侧和北侧各有一对铜龙凤，可以燃香，铜凤的基座上刻有“天地一家春”的印记。对于这五个字的来历，几乎所有导游都会详略不等地介绍一番。一些导游还会“惟妙惟肖”地讲述一段故事，为这段历史增添几分宫斗剧色彩。

　　“这个印章是咸丰皇帝赐给慈禧的。当年咸丰皇帝趁着慈禧怀孕的时候，从江南找来了春、夏、秋、冬四位美女来陪他，慈禧当时还是贵妃，得知此事伤心不已。看到慈禧哭得梨花带雨，咸丰皇帝很心痛，就赐给慈禧一块印章，上面写着‘天地一家春’，意思是不管皇帝身边有谁，你慈禧在我心目中永远是最重要的。因此，慈禧老佛爷非常自豪地在这个地方刻上了这个‘天地一家春’的印章。”一位导游绘声绘色地说。

　　北青报记者随后向颐和园专职讲解员求证后得知，上述故事纯属虚构。据介绍，“天地一家春”是慈禧太后在圆明园时期的居所名称，她以此来纪念和咸丰皇帝的爱情往事，至于“皇帝从江南找来春、夏、秋、冬四位美女陪伴”之类的传说，更是没有任何史料依据的。

　　

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[ 责任编辑： 郑笑菲 ]
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