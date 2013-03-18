新华社堪培拉9月16日电(记者 赵博)澳大利亚基础设施和交通部长达伦·切斯特16日发表声明说，今年6月在坦桑尼亚发现的飞机碎片确定来自2014年失事的马来西亚航空公司370航班客机。

切斯特表示，经马来西亚当局要求，飞机碎片被运到澳大利亚并接受了澳运输安全局的检查。澳方在检查核对碎片上的独特识别号码后，确定它来自失踪的马航370航班客机。

切斯特说，这是第二块完全确定来自马航370航班的碎片。目前仍不能确定飞机失踪的确切位置，搜索的地点仍集中在南印度洋区域。

澳运输安全局15日发表声明说，经检查证实这块碎片上的9M-MRO编码是马航波音777型客机外侧襟翼的注册码。

今年6月20日，坦桑尼亚奔巴岛海滩发现一块飞机碎片，通过外形推断可能来自飞机的机翼襟翼，而碎片发现地点与马航370航班客机残骸的漂移模型预测一致。澳大利亚当局随后对这块飞机碎片展开了检查和鉴定。在此之前，已有一块碎片被确认来自马航370航班。

2014年3月8日，从马来西亚吉隆坡飞往中国北京的马航370航班客机失联，机上载有239人。2015年1月29日，马来西亚民航局宣布该航班客机失事，并推定机上所有人员遇难。

自马航370航班客机失踪以来，澳大利亚一直主导在南印度洋的海底搜索行动。今年7月22日，马来西亚、澳大利亚和中国三方部长会议发布联合公报说，如果在当前划定的12万平方公里搜索区域内未找到马航370航班客机并缺乏新的可靠证据，搜寻行动将中止。目前，海底搜寻行动仍在南印度洋海域进行。