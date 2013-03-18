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天宫二号开启中国空间站时代 国际社会期盼与中国合作
您当前的位置 ：新闻中心 > 国内 正文      来源： 中国网 2016-09-16 23:03
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　　2016年9月15日22时04分，甘肃酒泉，搭载天宫二号空间实验室的长征二号F运载火箭在我国酒泉卫星发射中心成功发射。(图片来源：东方IC)

　　中国网新闻9月16日讯(记者戚易斌)9月15日晚，中国第一个真正意义上的太空实验室天宫二号成功发射，标志着中国载人航天进入应用发展新阶段。作为在太空建立永久性空间站的前身，这一项目不仅对中国的航天计划具有重要意义，也为未来的国际空间合作提供了新契机。

　　天宫二号实现多个“首次”

　　天宫二号的成功发射，受到了国际社会的广泛关注。

　　新加坡《联合早报》16日报道称，天宫二号将开展大规模空间科学和应用试验，各类实验达到史无前例的14项，包括了空间冷原子钟实验等，对卫星定位、导航等生产生活及引力波探测等空间科学研究都将产生重大影响。

　　报道指出，天宫二号绝非天宫一号的简单升级版本，它将实现更多“第一次”。它是中国首个具备太空补加任务的空间实验室，要第一次实现航天员30天驻留、第一次试验推进剂太空补加技术等重要的科学实验。相比前一代，它不仅装备更豪华、装载量提高、内部环境更好，搭载的设备也更先进，搭载了全新配套的空间应用系统的科学设备，无论是数量还是安装复杂程度，都创造了历次载人航天器任务之最。

　　英国广播公司(BBC)称，天宫二号升空是中国准备在2020年前实现探索火星计划，以及2022年左右建成国际空间站计划的重要组成部分。

　　俄罗斯《航天新闻》杂志观察员伊戈尔?利索夫也表示，发射天宫二号是发展中国航天计划的必要步骤，没有它就无法建成多模块空间站。

　　法新社称，中国正朝着建立自己的空间站努力，这是其诸多雄心勃勃目标中的一个。

　　路透社报道称，此次发射给中国的中秋节假期以及即将到来的十一国庆节庆祝活动增添了一抹高科技的色彩。

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[ 责任编辑： 潘亮 ]
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