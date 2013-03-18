新华社北京9月15日电 题：筑梦、追梦、圆梦：天宫二号成功接续梦幻之旅

新华社记者 余晓洁、白国龙

中秋月，耀乾坤。

中国酒泉，今夜无眠。团圆与飞天，两个在龙的传人心灵深处流淌千年的梦想在这里交汇。天宫二号在中华“神箭”长二F火箭的有力托举下，趁此良辰美景腾空而去，带着中华儿女的期盼，探索太空新奥秘。

数十天后，两名航天员将搭乘神舟十一号飞船与天宫二号对接，进入星辰大海中属于中国人的“太空之家”，在这里工作和生活30天。这将是迄今我国载人飞行时间最长的任务。

当科技与梦想交融，探索目光愈加深邃……

天宫二号筑梦之旅继往开来。

作为我国第一个真正意义的空间实验室，天宫二号将实现多项突破：航天员30天中期驻留；考核验证推进剂在轨补加技术；开展航天医学、空间科学实验和空间应用技术，以及在轨维修和空间站技术验证等试验。这些将为我国在2020年前后建成空间站打下坚实基础。

天宫二号追梦之旅造福人类。

天宫二号肩负一批体现科学前沿和战略方向的科学与应用任务，各类实验达到了史无前例的14项。全球第一台空间冷原子钟，有望实现三千万年误差一秒的超高精度；进行“从种子到种子”的植物全生育发展过程实验；试验从太空分发量子密钥……各类科学实验未来均有益于改善人类的生产生活。

天宫二号圆梦之旅开放包容。

和平利用太空，中国是参与者、合作者。从1992年正式起步，中国载人航天工程自主创新、稳步推进，走出了一条探索太空、和平利用太空的中国道路。尽管起步晚，但仅用了二十多年，我们就成功掌握了天地往返、航天员空间出舱、交会对接等基础技术；实现了从无人飞行到载人飞行、从一人一天到多人多天、从无人交会对接到载人交会对接等重大跨越。其间，我们基于和平利用太空理念的包容性日益显现。天宫二号将搭载中瑞联合研制的伽马暴探测设备，探索宇宙奇观。快步跻身航天大国的行列，我们更加自信：未来在空间站发展中，中国将以更加开放的姿态拓展国际合作。

今夜，天宫腾空。明朝，筑梦广寒。他日，思接广宇。