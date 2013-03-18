9月13日清晨6点55分，重庆江北机场飞往宁波栎社机场的川航3U8983航班准时起飞。然而，本该乘坐该航班的唐女士和儿子，却正在家中打算办理改签手续。

前一天深夜，唐女士收到“航班取消短信”，第二天早上办理改签，没想到飞机已经飞走了。

深夜收到“航班取消短信”

今年暑假，宁波的唐女士带着儿子来重庆玩，如今要开学了，他们决定乘飞机回宁波。前不久，她通过四川航空官网购买了两张9月13日从重庆江北飞往宁波栎社的机票。

9月12日深夜11点半，唐女士收到了一条852开头的短信。唐女士看了一眼短信号码，以为是垃圾短信，就没有放在心上。

13日凌晨4点过，她和儿子准备赶赴机场时，无意间看了一眼那条短信，得知自己乘坐的3U8983航班因为机械故障被取消了，并让她联系一个航班改签退票专线。

“以前朋友也遇到过航班取消的情况，到时候改签就好了。”唐女士没有太着急，打电话办理改签，但电话却始终无人接听。

联系客服得知飞机已起飞

第二天上午9点过，唐女士再次拨打四川航空的客服电话，办理改签手续，客服人员却告诉她，她乘坐的3U8983航班早在6点55分就起飞了。

“不是说航班取消了吗？”对于客服人员的回复，唐女士觉得不可思议。她将情况告诉了客服人员，对方说她很可能是收到了虚假短信，并表示航班信息一定要以官方通告为准。

了解情况后，唐女士有些郁闷，一则虚假短信把她的行程都打乱了。无奈之下，她只好先办理退票手续。

收到的可能是诈骗短信

在唐女士收到的那条信息中，有一个成都区号的所谓退票专线。这种手法，和此前重庆女大学生小文遭遇电信诈骗的短信格式如出一辙。

8月23日，在上海华东师范大学上大三的重庆女生小文收到了一条短信，称8月24日从重庆万州飞往上海浦东的FM9462航班因机械故障被取消，并附上了一个北京区号的电话。随后，小文拨打了那个电话，结果“客服人员”要求小文在银行ATM机上打印改签需要的付款凭条，再带着凭条去机场柜台办理机票改签。按照“客服人员”的指示操作，小文卡内的6100元被全部转走。

庆幸的是，唐女士没有拨打那个诈骗电话，否则也可能会中了骗子的圈套。