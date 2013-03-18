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“平语”近人——习近平谈航空航天事业
您当前的位置 ：新闻中心 > 国内 正文      来源： 新华网 2016-09-16 08:18
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　　【编前语】习近平历来关注和重视航空航天事业，新华网“学习进行时”带您一起梳理习近平对中国航空航天事业的战略性谋划与思考。

　　2014年1月6日，党和国家领导人习近平、李克强、张德江、俞正声、刘云山、王岐山、张高丽等在北京人民大会堂会见探月工程嫦娥三号任务参研参试人员代表。这是习近平发表重要讲话。新华社记者 兰红光 摄

　　党中央作出组建中国航空发动机集团公司的决策，是从富国强军战略高度出发，对深化国有企业改革、推进航空工业体制改革采取的重大举措。希望你们牢记使命、牢记责任，坚持国家利益至上，坚持军民深度融合发展，坚持实施创新驱动战略，大胆创新，锐意改革，脚踏实地，勇攀高峰，加快实现航空发动机及燃气轮机自主研发和制造生产，为把我国建设成为航空强国而不懈奋斗。

　　——2016年8月28日，中国航空发动机集团公司成立大会在京举行，习近平作出重要指示强调。

　　探索浩瀚宇宙，发展航天事业，建设航天强国，是我们不懈追求的航天梦。经过几代航天人的接续奋斗，我国航天事业创造了以“两弹一星”、载人航天、月球探测为代表的辉煌成就，走出了一条自力更生、自主创新的发展道路，积淀了深厚博大的航天精神。设立“中国航天日”，就是要铭记历史、传承精神，激发全民尤其是青少年崇尚科学、探索未知、敢于创新的热情，为实现中华民族伟大复兴的中国梦凝聚强大力量。

　　——2016年4月24日首个“中国航天日”，习近平作出重要指示。

　　希望大家继续弘扬航空报国精神，坚持安全第一、质量第一，脚踏实地、精益求精，扎实做好首飞前的准备工作，为进一步提升我国装备制造能力、使自己的大飞机早日翱翔蓝天再作新贡献。

　　——2015年11月2日，我国自主研制的C919大型客机在上海中国商飞公司总装下线，习近平作出重要指示，向广大参研单位和人员表示热烈的祝贺。

　　嫦娥三号任务圆满成功，为我国航天事业发展树立了新的里程碑，在人类攀登科技高峰征程中刷新了中国高度。我们把“玉兔号”的足迹刻在了月球上，也把中华民族非凡的创造力刻在了人类文明发展的光辉史册上。

　　探月工程任务连续成功，创造了世界月球探测史的中国纪录。这一成就，凝结的是几代航天人的智慧和心血，依靠的是我们国家的综合实力，汇聚的是中国人民的整体力量，体现出的最重要意义就是进一步增强了全国各族人民坚持和发展中国特色社会主义的决心和自信。

　　创新是一个民族进步的灵魂，是一个国家兴旺发达的不竭源泉，也是中华民族最鲜明的民族禀赋。嫦娥三号任务是我国航天领域迄今最复杂、难度最大的任务之一，是货真价实、名副其实的中国创造。取得这样的成就，最根本的一点，就是中国航天事业始终坚持自力更生、自主创新。中国是一个大国，必须成为科技创新大国。嫦娥三号任务圆满成功，既是落实创新驱动发展战略的重要成果，又为加快实施这一战略提供了有益经验。

　　——2014年1月6日，习近平在会见探月工程嫦娥三号任务参研参试人员代表时强调。

　　载人航天事业的成就，充分展示了伟大的中国道路、中国精神、中国力量，坚定了全国各族人民实现中华民族伟大复兴的中国梦的决心和信心。

　　神舟十号载人飞行任务的圆满成功，标志着我国载人航天工程第二步第一阶段完美收官。这是载人航天战线经历21年艰苦奋战取得的又一重大阶段性胜利，是我们在全面建成小康社会伟大进程中取得的又一重大历史性成就。

　　——2013年7月26日，习近平在会见神舟十号载人飞行任务航天员和参研参试人员代表时强调。

　　发展航天事业，建设航天强国，是我们不懈追求的航天梦。党中央作出实施载人航天工程重大战略决策以来，航天战线的同志们秉持航天报国的理想和追求，艰苦奋斗，自强不息，开拓进取，取得了举世瞩目的伟大成就。

　　——2013年6月11日，习近平在接见天宫一号与神舟十号载人飞行任务参研参试单位代表时指出。

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[ 责任编辑： 孙静 ]
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