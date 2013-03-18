新华社华盛顿9月14日电(记者陆佳飞徐剑梅)美国民主党总统候选人希拉里·克林顿和共和党总统候选人特朗普14日分别公布了更多关于他们健康状况的信息。信息显示希拉里目前患有细菌性肺炎，特朗普正在服用降低胆固醇的药物并且体重超重。

根据希拉里竞选团队当天公布的一份希拉里私人医生声明，希拉里在本月9日体检中被发现患有非接触传染的细菌性肺炎，在服用抗生素和休养后恢复状况良好，“不会影响出任美国总统一职”。

特朗普在当天录制美国健康节目《奥兹医生秀》时也透露了近期体检结果的部分内容。目前，他体重为236磅(约107公斤)，正在服用降胆固醇的他汀类药物。具体采访将在当地时间15日播出，但据美国全国广播公司援引节目录制现场的目击者的话说，节目主持人奥兹医生称特朗普“轻微体重超重”。

特朗普今年70岁，希拉里将在今年10月迎来69岁的生日，他们中的任何一人当选，都将成为美国历史上的“高龄总统当选者”。此前最高龄的总统当选者是罗纳德·里根，1981年上任时为69岁。

由于希拉里和特朗普均年事已高，两人的健康状况一直都是公众关注的焦点。但是，希拉里仅在去年7月公布一封由她的私人医生出具的两页文件，称其健康状态良好；而特朗普仅在去年12月提供一份由他的私人医生出具的简短声明，称他在过去39年没有任何严重的健康问题，并说如果获胜，他将会是“美国历史上最健康的总统当选者”。但是，在随后的采访中，该医生对美国媒体透露说，自己在五分钟内匆忙写完了这份声明。