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美加州警察性丑闻涉案女子公开露面将出庭作证
您当前的位置 ：新闻中心 > 国际 正文      来源： 中国新闻网 2016-09-16 08:07
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　　中新社旧金山9月15日电(记者 刘丹)美国加州旧金山湾区数个执法机构的10余名执法人员涉嫌与1名未成年女子发生性行为并引爆系列性丑闻，1名警察局长和数名警察辞职或停职，7人被起诉。民权律师15日在奥克兰市表示，该女将作为关键证人出庭作证。

　　律师还表示，今年19岁的该名女子自12岁起就不幸成为性交易买卖的受害者，能存活到今日堪称奇迹，理应得到法律保护，涉案警察理应受到法律制裁。

　　曾一直使用假名瓜普的涉案女子，14日从佛罗里达州马汀郡监狱释放，并由奥克兰民权律师潘米拉？普莱斯陪同回到旧金山湾区。15日下午在奥克兰举行新闻发布会，使用其原名加斯敏？艾布斯林。

　　艾布斯林住在旧金山东北约30公里的列治文市。令她在媒体曝光缘起2015年9月，奥克兰1名警察自杀，在遗书中提及包括他在内的多名警察与艾布斯林有性行为和性交易。

　　奥克兰市政府及警察局开始对警察自杀事件调查，发现多名警察涉嫌与未成年的艾布斯林发生性关系，并数次及时向她提供警察扫黄及其他执法信息。调查期间，4名警察辞职，7人被停职。

　　今年6月，性丑闻事件持续发酵，当地媒体大篇幅报道涉案警员扩大到旧金山湾区至少4个执法机构，涉案人数达10余名，奥克兰警察局长肖恩？温特因此辞职。

　　上月底，艾布斯林被居住地的列治文市警察局送到远在美国东南部的佛罗里达一间戒毒所。她的律师普莱斯说，戒毒所人员强行要为她注射一种不明药剂，艾布斯林奋起反抗，咬伤了一名警卫胳膊，被关进监狱并控以伤害重罪。

　　最终，艾布斯林被以轻罪处理并释放。9月14日由普莱斯陪同离开佛罗里达监狱并回到旧金山湾区。

　　阿拉米达郡检察官办公室证实，将被起诉的7名警察分别来自奥克兰市警察局、利物摩尔市警察局和康查科斯塔郡巡警办公室。

　　普莱斯15日还说，艾布斯林将接受心理辅导治疗，有计划开始学习，希望今后做一名兽医，重新开始新生活。

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[ 责任编辑： 王轩 ]
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