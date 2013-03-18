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【网络媒体“走转改”】这是一次寻求力量之旅 这是一种亘古不磨情怀
您当前的位置 ：新闻中心 > 国内 正文      来源： 四川新闻网 2016-09-16 07:20
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四川新闻网成都9月15日讯 （记者 徐昭磊 雷兹 周子铭摄影报道）经过5天的行程，“长征路上奔小康”网络媒体“走转改”大型主题采访活动四川站落下帷幕。在这5天时间里，来自新华网、人民网、中国军网等近60家媒体的70余名记者沿着当年中央红军长征的路线进行实地采访，爬雪山、过草地，追寻红军长征走过的足迹，回顾历史事件、挖掘感人故事、感受时代变迁，用实际行动践行着新时代的长征精神。

【网络媒体“走转改”】这是一次寻求力量之旅 这是一种亘古不磨情怀

 张紫璇（左一）接受记者采访

夹金山，海拔4114米，位于四川雅安宝兴县与阿坝州小金县交界处，是中国工农红军万里长征徒步翻越的第一座大雪山。在采访团翻越夹金山过程中，第一次上高原的光明网记者张紫璇产生了高原反应，“呼吸急促，心慌、胸闷，全身都不舒服。”强忍着高原反应的不适，张紫璇边吸着氧气边及时发出微博《真正的英雄：播种，但不参与收获》。“我是一名记者，写稿是做好的我的本职工作的体现。想想红军徒步连续翻越夹金山等大雪山、徒步征服日干乔大沼泽等茫茫泽国‘死亡之海’的艰难历程，学习长征精神。我吃这点苦算什么！” 在接受四川新闻网记者采访时，高原反应强烈仍然坚持写稿的张紫璇手中还拿着氧气瓶。第一次来四川的张紫璇在亲历了红军当年的长征路后，连呼“很震撼”。她说以前了解长征只是在书本上，在重走了长征路后，对长征精神有了更深刻的认识。张紫璇称，更让她惊喜的是，当年红军走过的很多偏远的地方，当地干部群众不等不靠勤劳实干，扎实推进精准扶贫精准脱贫，推进“藏区新居”建设，群众的生活发生了翻天覆地的变化。

【网络媒体“走转改”】这是一次寻求力量之旅 这是一种亘古不磨情怀

 马冉冉接受记者采访

在参访完位于松潘县的红军长征纪念总碑后，来自《网络传播》的记者马冉冉用了“情怀”一词来形容她的心情。“过去我认为，在现实生活中长征离我们还远。但经过这次‘走转改’后，我认为过去的认识太幼稚，长征离我们很近，长征精神就在我们每个人身边。”马冉冉说，通过在长征路采访沿途干部群众，参访长征革命旧址，聆听长征历史故事，让她对长征精神了解得更深刻了一些。“红军不怕远征难，万水千山只等闲！长征精神就是一往无前、所向无敌的革命英雄主义精神，就是团结拼搏、患难与共的高尚情怀。长征情怀给我们以强大的正能量。在沿途采访中，我亲眼看到和切身体会到，当地干部群众发扬长征精神在扶贫攻坚建设小康中的干劲和情怀。”

【网络媒体“走转改”】这是一次寻求力量之旅 这是一种亘古不磨情怀

 高飞（右一）接受记者采访

在中国军网记者高飞眼里，“长征路上奔小康”网络媒体“走转改”大型主题采访活动（四川站）是一次“寻求力量之旅”。“在长征路上，我一直在探寻，是一种什么样的理想和目标，能让红军指战员能在后有追兵、前有天险的情况，爬雪山、过草地，完成长征的壮举。身临其境，大家感受到红军指战员面对困难的勇气，感受到指战员一往无前的精神，体验到到红军指战员绝地逢生的力量，从红军长征浴火重生的历史中寻找我们成长的力量。”高飞说，他会通过这几天重走长征路的见闻，向受众传递信息，更深层次的解读长征精神。“人类的精神一旦唤起，必将产生无穷的力量。红军指战员将一次危机四伏的被动撤退，变为一个开创革命新局面的起点；将一场险象环生的艰难跋涉，变成一首气壮山河的英雄史诗；将一次饱受屈辱的苦难历程，变成一次伟大民族的奋起之旅。我们长征路上奔小康网络媒体‘走转改’采访活动成员通过实地采访去认识和触摸这段历史，就是为了寻求到这样的力量。

    

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