在中国的西南大地，秋风习习、白云依依。红军长征纪念碑碑园雕塑群中，一位红军指挥员望着前方，凝思着过去红军长征一路与天斗、与地斗、与敌人斗的艰苦过程……

这座雕像的名字叫“回顾与沉思”。

习近平总书记指出，要继承和弘扬好伟大的长征精神。缅怀先烈、不忘初心，走新的长征路。在习近平总书记最强“动员令”下，9月10日，由中央网信办主办、中央党史研究室指导，四川省网信办承办，中共四川省委党史研究室，四川省扶贫和移民局等单位协办的“长征路上奔小康”网络媒体“走转改”大型主题采访活动四川站启动。

一支60多人的新闻采访队伍，历时5天，从“翼王悲剧地，红军胜利场”安顺场，到“鸟儿都飞不过”的夹金山，再到“中华第一金碑”红军长征纪念总碑……穿越2市（州）7县，总行程约1500公里，重温艰难红色历程、感受不死英雄精神。

缅怀先烈

——回顾英雄史诗

长征，是人类历史上叹为观止的伟大奇迹，是中国共产党历史上悲壮的英雄史诗。西风烈，雄关漫道，残阳如血。回顾80年前两万五千里长征路，“爬雪山，过草地”这一段最为艰苦卓绝。

红军过草地纪念碑庄严肃穆。中国经济网记者马常艳摄

“长征万里险，最忆夹金山”。海拔4000米以上的雪山上，终年积雪，空气稀薄，时而艳阳高照，时而狂风暴雨。伍修权在《回忆录》中写道：“警卫员同我相依为命，用数步子的办法来鼓励自己。开始说走一百步就停下来喘口气，以后改成五十步休息一次，后又改为三十步休息一次，再也不能减少了，走不动也得走。否则就只有永远躺在这里……山顶两旁的冰天雪地里躺着不少牺牲的同志。我曾亲眼看见有的同志太累了，坐下去想休息一会儿，可是一坐下就再也起不来了。”

红军走过的草地，海拔也在三千五至四千米以上，气候甚为恶劣，年平均气温在零度以下，许多区域渺无人烟，走在其中稍有不慎就可能被吞没。

这样的条件，对于长期生活、战斗在我国南方又经历了长途跋涉，一路作战已经疲惫不堪的中央红军来说，是一场严峻的生死考验。

在革命信念的激励下，红军与大自然展开了殊死的搏斗。他们以“寒风透骨凉，风凉血不凉”的豪迈气概，互相拉着、拽着，深一脚浅一脚地艰难前行，战胜无数艰难险阻，征服一座又一座雪山、一片又一片草地。

革命的胜利是无数先烈血染疆场换来的，然而，他们其中很多人却连名字都没有留下。长征途中，特别是雪山草地，牺牲最多的便是担架员和炊事员。担架员在他生命的最后一刻也不愿意放弃担架上的伤员，他们把生的希望留给别人，却把死留给了自己……

不忘初心

——传承长征精神

长征，更是中华民族伟大复兴的宝贵精神财富。夹金山上风急雨冷，大渡河水依旧滔滔，一座座丰碑肃穆威严。一代代年轻人追问：80年前，是怎样的精神，引领红军不畏艰险穿越两万五千里的纵横沟壑？是怎样的力量，支撑他们闯过九死一生的铁血山河？

不屈不挠、顽强抗争，艰苦奋斗、砥砺前行，英勇无畏、不怕牺牲……中华民族的优秀品格在长征路上汇聚、融合，长征精神在中国民族的骨子里流淌，生生不息。

习近平总书记指出，革命理想高于天，不怕牺牲、排除万难去争取胜利，面对形形色色的敌人决一死战、克敌制胜，这些都是长征精神的内涵。我们要继承和弘扬好伟大的长征精神。有了这样的精神，没有什么克服不了的困难。

阿坝州长征干部学院学员体验过草地。中国经济网记者马常艳摄

多少年过去了，长征精神不断被传承和发扬。四川省雅安市芦山县委党研室主任骆志勇在接受中国经济网记者采访时说：“红军精神博大精深，内涵丰富。乐观、团结、永不放弃的红军精神最为宝贵。只有这样，我们才能以钢铁意志，形成强大合力，攻坚克难，取得脱贫奔小康新长征的最后胜利。”

曾经为红军长征带路彝族同胞的后人马晓兵告诉记者，他从祖父的教导中，领悟到的长征精神包含团结、艰苦奋斗、信仰、互帮互助四大方面。这些精神是祖父一生留给父亲以及自己这些后人的宝贵财富，引领着他们不断前进。

决胜“新长征”

——实现全面小康

时光荏苒，中国民族已经阔步迈进全面建成小康社会决胜阶段开局之年的2016年。习近平总书记提出，实现“两个一百年”奋斗目标是一场新长征，每代人都要走好自己的长征路。

雄关漫道真如铁，而今迈步从头越，长征永远在路上。我们这一代也要走好我们这一代的长征路，解放思想、大胆创新，不畏艰辛，锐意进取，把无数革命先烈开创的伟大事业不断推向前进，为实现中华民族伟大复兴的中国梦而不懈奋斗。

“满载而归”。中国经济网记者马常艳摄

决胜“新长征” ，要传承和发扬长征精神。全面小康是十三亿中国人共同的梦想，扶贫攻坚是一场硬仗，只有用不怕苦不怕累、坚韧不拔的精神才能打赢这场攻坚战。

决胜“新长征” ，一个民族都不能少。少数民族的沧桑巨变证明了中国特色社会主义制度的优越性。“新长征”路上，更要继续发挥我国制度的优越性，继续把工作做好、事情办好。

决胜“新长征”，还需要 “不破楼兰终不还”的魄力。正如四川省雅安市芦山县红星村第一书记何平所说：“如果没有这样一种干劲，脱贫攻坚到2020年还是会面临非常大的困难。”

抬望眼，彩霞满天，前路漫漫。长征苦难不曾淡忘，实现全面小康的新长征已然“再出发”。（中国经济网记者 马常艳）