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【网络媒体走转改】贵州遵义：走近守护“红色圣地”的“橙色护卫队”
您当前的位置 ：新闻中心 > 国内 正文      来源： 新华网 2016-09-16 07:19
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　　会址中队消防员在遵义会议会址前巡逻。新华网发

　　新华网贵阳9月15日电 (周远钢) 1935年1月15日至17日，在贵州遵义老城子尹路一幢砖木结构两层红色小楼上，中国共产党人召开了著名的“遵义会议”，做出了一次生死攸关的重大抉择，开启了中国革命的伟大转折。由此，遵义会议会址成为世人敬仰的红色圣地。数十年来，一支“橙色护卫队”默默地接力长征，守护在这里。

　　坚守岗位会址46年火灾“零事故”

　　遵义会议会址既是全国重点文物保护单位，同时也是著名的红色旅游胜地。2008年，遵义会议会址开始向公众免费开放，每年参观人数不断上升。仅2015年，遵义会议纪念馆共接待海内外观众400多万人次。

　　1970年，为维持会址及周边地区消防安全，遵义市消防支队会址中队在会址附近设立，由此开始了红色圣地的守护和长征的接力。46年间，会址中队三迁其址。2006年，会址中队搬到现址，距离遵义会议会址仅150米。

　　会址中队驻地的六层楼房，既是办公楼、宿舍楼，也是训练楼、实战楼。训练时，每一个官兵都身负17公斤重的装备，每天上上下下十几趟，两百级阶梯被踏出了上千个凹凸起伏的小坑。

　　400米水带接力、1500米负重跑、爬绳上四楼、60米肩梯跑、搬运重物折返跑……会址中队场地有限，水带铺不开，肩梯转不动，就把训练器具都搬到红军山去，把汗水洒在红军洒过热血的地方。体能训练和实战操练，一日三次，风雨无阻。

　　会址位于市中心繁华地段，每日市民和游客来来往往，消防工作难度大。为此，会址中队充分做好灭火救援预案，三十多页的预案中，每一个消防出口、每一条消防通道，都由中队官兵实地勘察；每一张平面图，都是中队官兵亲手测绘；每一个灭火方案、力量编成，都经过了中队官兵的再三讨论。会址和陈列馆每维修一次，预案也会跟着调整一次。

　　每天上午11点到12点和下午2点到3点，是会址景区人流量最多的时段，火灾风险也随之增加。这两个时段到景区参观的游客，都会看到三个明亮的橙色身影排成一列，穿着全套抢险救援服，对所有重点位置进行无缝隙检查，丝毫不放松。

　　“会址就像我们捧在手心里的宝，一天不巡上几遍就睡不踏实。”46年来，会址和陈列馆没有发生一起火灾。对这样一个位于市中心、每年接待游客逾百万人次的景点来说，46年火灾“零事故”的背后，是会址中队官兵们数十年如一日的坚守。

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[ 责任编辑： 潘亮 ]
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