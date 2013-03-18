2012年11月29日，中共中央总书记、中央军委主席习近平和中央政治局常委李克强、张德江、俞正声、刘云山、王岐山、张高丽等来到国家博物馆，参观《复兴之路》展览。新华社记者兰红光摄
“国家好，民族好，大家才会好。”2012年11月习近平参观《复兴之路》展览时更是强调指出，每个人的前途命运都与国家和民族的前途命运紧密相连。对祖国的热爱，推动着国家富强一步步从梦想走进现实。
古今兴盛，皆成于实。家国情怀是“中国梦”的脐血，“中国梦”是中华民族的脉动。“实现中华民族伟大复兴是一项光荣而艰巨的事业，需要一代又一代中国人共同为之努力。”习近平铿锵话语，就已点明了当代共产党人责任和担当。
《人民日报》曾发表评论称，“家国情怀”是一个人对自己国家和人民所表现出来的深情大爱，是对国家富强、人民幸福所展现出来的理想追求。它是对自己国家一种高度认同感和归属感、责任感和使命感的体现，是一种深层次的文化心理密码。
在中国的传统文化中，家国情怀源远流长。习近平的家国情怀，在“空谈误国，实干兴邦”的坚实步履中不断书写精彩华章。
刹住公款送礼吃喝之风
“过一个风清气正的节日”
“每逢佳节倍思亲”、渴望团聚是浓浓的中秋情，赏月、吃月饼是中秋的传统习俗，但前些年公款送月饼之风盛行，一些商家打着“高端定制”的幌子推销高价月饼，“四风”问题总是披上各种各样的隐身衣，借着一年一度的中秋节“悄悄复活”。
2013年秋天，十八大后以八项规定为起始的正风肃纪举措，迎来第一个中秋国庆“双节”检验。当年8月，中纪委要求坚决刹住“两节”期间公款送礼等不正之风，切实巩固改进作风的成果。
同年中秋节前夕，习近平在辽宁考察时特别强调，中秋节、国庆节就要到了，要坚决刹住公款送节礼、公款吃喝、公款旅游和奢侈浪费等不正之风，过一个风清气正的节日。
同年中秋节后不久，9月23日至25日，习近平在参加河北省委常委班子专题民主生活会时提出“以重要节点抓党风”。他指出，今年中秋节中央纪委抓月饼，看起来是小事，其实是抓这后面隐藏的腐败。抓了中秋节抓国庆节，抓了国庆节抓新年，抓了新年抓春节，抓了春节抓清明节、抓端午节，就这么抓下去，总会见效的，使之形成一种习惯、一种风气。”
在习近平此次讲话之后，包括贺卡禁令、爆竹禁令等等，“逢节必令”成为中国各级党政机关一种惯常举措。
“最重要的是要抓好落实，言必信、行必果”“规定就是规定，不加‘试行’两字，就是要表明一个坚决的态度，表明这个规定是刚性的”。习近平这样表明党中央落实八项规定的决心。他一再强调要从中央政治局开始，从自己做起。
“八项规定，总书记带头践行，其他哪个领导都不应该做不到。”这成为各级领导干部内心真实的感受。
“廉不廉看过年，洁不洁看过节。”如今，节日反腐已成为中央反“四风”常态化的一个特征，公款送礼、公款吃喝、公款旅游和奢侈浪费等不正之风得到进一步扭转。节假日中，“跑部进京”送礼的现象不见了，高档烟酒“价量齐跌”，回归理性，节日也因而返璞归真，中秋节的月饼也找到了原来的“味道”。