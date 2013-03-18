2015年9月23日，国家主席习近平和夫人彭丽媛在西雅图出席美国侨界欢迎招待会。图为习近平在招待会上发表讲话。新华社记者黄敬文摄

时光积淀，中秋将至。作为文化基因的纽带，家国情怀的相承，中秋承载着深厚的故乡情、家国情。记者发现，习近平曾与不同的群体共度“中秋时间”。

在异国他乡与海外华人华侨共度中秋节，送月饼致以节日的祝福；中秋前夕赴各地考察，强调“过一个风清气正的节日”……历年来，习近平的中秋节既彰显着家国情怀，又强调并“示范”领导干部如何过一个“轻松节”。

送月饼，话中秋

领导人节假日前后不停歇

在习近平的日程表上，政务安排十分紧凑。从2013年到现在，也有一些特别重大的活动占据习近平的假日。例如2013年端午节前夕，神舟十号顺利发射，习近平赴酒泉为出征航天员壮行，并现场观摩了发射全程。同年的国庆节当天，习近平参加天安门广场纪念活动，10月2日至8日，出访印尼、马来西亚并出席APEC峰会。2014年大年初七，习近平前往俄罗斯索契出席冬奥会开幕式。2015年的中秋节，习近平提前与美东地区的海外华人华侨代表共同度过。

中秋日，天涯同庆在此时。2015年中秋节当天，他在美国纽约出席联合国发展峰会，并首次亮相联合国最高讲坛。此前，习近平在西雅图出席了美国侨界欢迎招待会，他用别开生面的方式与侨胞们提前庆祝中秋佳节。

“悠悠天宇旷，切切故乡情。”习近平引用唐代诗人张九龄的诗句，他深情地对侨胞们说，“欢迎大家常回家看看。我们这次来美国，给大家带来一些家乡的月饼，这是祖国人民的一点心意。”

“习近平主席为当地华人带来月饼，这很人性化，传播效果好，是魅力外交。”中国外交部礼宾司前代司长鲁培新此前接受媒体采访时表示，中国领导人安排出访不会刻意避开中国的传统节日，某种程度上体现了对该国双边关系的重视。中国领导人传统节日出访不乏先例，邓小平、胡锦涛等中国领导人都曾在春节期间出访过。

习近平还赞许老百姓中秋“百家宴”中的邻里情。2013年8月30日下午，习近平到沈阳沈河区多福社区看望群众时说，社区建设光靠钱不行，要与邻为善、以邻为伴。听说社区每年中秋要摆“百家宴”，他笑着说，这种方式很好，大家其乐融融，可惜中秋节还没到，我没机会品尝你们的手艺了。

2013年8月30日下午，习近平在沈阳市沈河区大南街道多福社区与下岗工人、下岗再就业人员、退休老职工和社区干部代表座谈。新华社记者鞠鹏摄 今夜月，洗寰瀛 传统文化照亮家国情怀 作为中华民族重要的传统节日之一，中秋节具有浓厚的历史文化底蕴，承载着人伦孝悌的血脉亲情、民族团结和国家一统融合的愿望。 情怀如梦，家国在心，中华优秀传统文化是习近平治国理念的重要来源。采撷众多与中秋有关的文化，其主要蕴含和表达的“家”与“国”的情怀，习近平也念兹在兹。 “月是故乡明，人是家乡亲”。2015年中秋节，习近平在西雅图出席侨界举行的欢迎招待会，与侨胞话中秋、诉乡情时专门引用了这句话，正是他挚热同胞情怀的生动体现。 在家和万事兴的理念下，中秋团圆，是皓月当空下对家族文化的濡染、对家国情怀的致敬。“家是最小国，国是千万家；有了强的国，才有富的家。”习近平给父亲的祝寿信中就曾写道：“这也激励着我将自己的毕生精力投入到为人民群众服务的事业中，报效养育我的锦绣中华和父老乡亲。”