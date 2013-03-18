2013年4月20日，芦山发生强地震。位于震中的红星村，全村1174户村民房屋受损严重。灾后重建以及扶贫攻坚工作面临极大的挑战。
红星村有着特别的红色背景。当年红军过夹金山的历史，对雅安这片红色土地的老百姓有非常大的激励。雅安重视红色根据地的建设，也特别注重长征精神的发扬。三年灾后重建提出：用长征精神来引领灾后重建，扶贫攻坚更是一场硬仗，更要发挥长征精神，只有用不怕苦不怕累、坚韧不拔的精神才能打赢这场扶贫攻坚战。
如今，在雅安市芦山县红星村，一条条水泥路，犹如一根根彩带，把一幢幢重建新房、一片片产业园连在一起，纵横成片的庄稼地里生机盎然……
红星村“第一书记”何平：
红星村有精准扶贫户22户61人。红星村采取“党支部+合作社+致富带头人+贫困户”的帮扶模式，助推红星村脱贫攻坚。成立了“好农夫”家庭农场和“新农夫果蔬种植农民专业合作社”。自2015年起，两个专业合作社实现了种养业收入130余万元。
采取“公司+合作社+农户”的模式，已经发展30多户“借鸡生蛋”养殖户，每户人均增收1万元。红星村还根据本地土质、气候等条件，结合村民意愿，选择发展优质良种核桃和特色水果，培育千亩“特色经济地”。按既定目标，今年底，红星村要实现“人脱贫，村退出”。
宝兴县穆坪镇雪山村
宝兴县位于四川盆地西部边缘，北与小金接境，西与康定毗邻，东连芦山，南界天全，是当年红军北上的必经之地。这里海拔1700米，2013年，芦山地震中17个村民在震中受伤，113栋农房不同程度的损毁。
如今，“雪山新村”与宝兴县城隔河而坐，在半山腰上已建立起了一个休闲旅游民俗度假村。村民的房屋采用了传统川西建筑风格，层数一般为2到3层，内部以钢筋混凝土结构为主体，外部以木材、竹片、瓦片和小鹅卵石塑造风貌，与新村背后的青山相衬托，像是一幅幅浓郁的油画。
在灾后恢复重建中，雪山村在市县两级扶贫部门、市群团组织社会服务中心和中国扶贫基金会等社会组织的大力扶持下，立足当地生态资源，创新“重建+扶贫”发展模式，变“输血”为“造血”，以重建、扶贫为立足点，将整个村庄建设以合作社组织为载体、以产业发展为支撑的乡村民宿产业重建“美丽乡村”示范村。
今年到目前为止，雪山新村已经接待游客6万余人次。今年一年村里的民宿和餐饮将实现产值300余万元。
雪山村民宿
宝兴县硗碛嘎日村
硗碛藏乡位于夹金山南麓，位于宝兴县北部，北与阿坝洲小金县接壤，距县城57公里，距成都267公里，全乡平均海拔2000米以上，这里有着丰富的自然风光和多彩的民族文化，却一直是个贫困乡。
近年来，硗碛乡的经济实现跨跃式发展，尤其境内的嘎日村，一改往昔的落后局面，迎来崭新面貌。2012年，嘎日村村支书杨朝军带领当地群众投工投劳，在当地党委、政府大力支持下挖通了10公里高山牧场路。
小金县达维镇夹金村
夹金村坐落在夹金山下，这里98%的人口属于嘉绒藏族，有着“红军翻越雪山第一村”之美誉。当年，红军翻过夹金山后继续北上，夹金村后来建设成为红色教育基地。“5·12”地震后，经过灾后重建，夹金村变得比以前更加整齐紧凑，井然有序。
人居环境改善后，产业发展如何带动村民增收致富，成为当地政府面临的一大难题，村两委做出创新举措，决定以玫瑰种植产业带动村民增收致富，解决了这一问题。
夹金村村主任陈望慧：
作为一名村主任，感受最多、压力最大的就是如何带动群众增收致富。
小金县特殊的气候条件造就了优质的农特产品。种植玫瑰是一门很好的产业，不仅可以增收，还可以美化环境，促进旅游发展。合作社的玫瑰花种植辐射带动了小金80余个村的产业结构调整。
截至2016年，仅达维全镇就有302户农户种植玫瑰1363亩，其中带动贫困户61户，残疾人25户，人均增收1000元，预计2017年将人均增收1500元，并逐年递增至2500元。预计用三年左右的时间，我们要在小金形成万亩玫瑰园。
村支书曾发贵：
夹金村辖3个村民小组，全村有126户450人，夹金村过去主要靠种土豆、小麦等农作物为主要收入来源，村里人均年收入3000元左右。
村里如今共种植了200多亩的玫瑰花，一亩地可收入1000多元，村里的人均收入将一年比一年高，而村上也将利用政府打造红色文化旅游的契机，让夹金村走出一条“玫瑰花种植+红色文化旅游”的特色发展模式。
马尔康市卓克基镇
卓克基土司官寨始建于1918年，占地5400平米，仿汉式四合院建筑。长征途中，毛泽东、周恩来，张闻天都曾借宿于此。
毛泽东曾在当时土司索观赢的书房借宿一周，还借阅了《三国演义》等书籍。1935年7月3日，这里曾召开了中共中央政治局常委会，史称卓克基会议。
卓克基镇西索村村支书泽朗尔甲：
现今进出阿坝的道路修整，从成都等地往来马尔康时间大大缩短，西索村游客盈门，80%村户为旅游相关产业服务，没有路哪有小康。
第五站
时间：14日上午
阿坝州川主寺镇
阴云密布，细雨连绵，采访团来到红军长征纪念碑碑园，向纪念碑默哀、鞠躬、献花，缅怀革命先烈。
红军长征纪念碑耸立于元宝山山顶。纪念碑高41.3米，上面的红军战士身穿羊皮背心，一手持步枪，象征胜利，一手拿鲜花，象征和平，双手高举成V字型，欢呼长征的胜利。
四川阿坝州正是红军“爬雪山，过草地”，走过的最为艰苦的一段行程。“任雪山莽莽，任草地茫茫。跨万水千山，伴月冷星寒。汗飞三江水，血染九重山。” 《碑志》的390个精炼的文字，讲述了红军长征的丰功伟绩，永志后世。
位于纪念碑下的传子沟村，多年前曾是松潘140个村中最穷的村，村民们过着农牧为主的生活，经济很落后。因为地利与政策等原因，加之当地村干部勇于开拓，如今，已是排名靠前的富裕村。
传子沟村地处九寨沟、黄龙、大草原黄金旅游线的交汇处，每天途经的游客成千上万。
过去村里人卖旅游纪念品都带在身上，不成规模。现在在村边搭建了门面，生意兴隆。传子沟村还依托红军长征纪念碑及茶马古道文化历史资源，发展了唐卡绘制和藏茶种植，现在村里每户年收入能达到8万多元！
一路下来，采访团成员告诉微观君，以前只在书上和影视作品上看过长征路有多难，这次不仅亲身体验了这种难，更看到了长征路上的“美”，山美水美人美，脱贫奔康的幸福生活更美。
四川在红军长征史上创下中央红军征战时间最长、经过地域最广、自然环境最恶劣、红军长征线路最长的“四个之最”。红军长征在四川的胜利，是中国革命走向胜利的重大转折点。
哪怕山高路又远，哪怕贫穷底子薄，凭借着伟大的长征精神，四川一定能够如期打赢脱贫攻坚之战，让更多老百姓过上幸福安康的生活！