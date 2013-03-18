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网络媒体走转改：一部电视剧带藏村走上致富路
您当前的位置 ：新闻中心 > 国内 正文      来源： 中国新闻网 2016-09-15 19:58
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　　图为西索村。吕春荣摄

　　中新网阿坝9月14日电 知识的力量有多大，地处大山深处的四川省阿坝州卓克基镇西索村大概能给出最佳答案。因一部茅盾文学奖作品《尘埃落定》在西索村选址，并拍摄成电视剧，让这座藏村成了许多人的心灵故里，也让越来越多的人到此寻根，这也带火了当地的旅游业。

　　“当地藏民们的生活在改变，变得越来越好。”日前，“长征路上奔小康”网络媒体“走转改”采访团一行到访西索村，这是一位多次走访当地的老记者发自内心的感慨。在他看来，如今，西索村的路越来越宽了，房子越来越新了，水电等基础设施也越来越健全了，当地旅游发展可谓更上新台阶了。

　　作为西索村知最为知名的景点，也是电视剧《尘埃落定》的主要拍摄地，近些年卓克基土司官寨的游客量出现大幅增长，这也是当地旅游蓬勃发展的一个缩影。

　　据卓克基镇专职旅游讲解员严木初崩介绍，自电视剧《尘埃落定》2003年播后，卓克基土司官寨就拥有高人气，其凭独特的人文气息吸引了众多游客前来参观。如今，在旅游旺季，每天入境卓克基镇有上千人，其中，买票进寨参观的就有数百人，其余的许多游客也选择到官寨所在的西索村参观旅游，有效地带动了当地的经济。

　　图为卓克基土司官寨。吕春荣摄

　　西索村村民王素珍就受惠于当地的旅游发展。如今，55岁的王素珍一边在卓克基土司官寨当清洁员，每个月拿上千元的工资收入，还一边在家里经营小旅馆，做旅游买卖。据王素珍介绍，这些年，她们家的生活有了很大改变，水电等基础设施越来越完善，收入也越来越多，特别一到旅游旺季，家里的收入就能达到数千元。

　　在王素珍看来，和以前老人们的生活比起来，她们的生活好了许多倍，之所以越来越好与《尘埃落定》有关，也与当地的旅游发展政策有关。

　　在西索村，像王素珍这样经营旅游生意的农户并不少。据了解，西索村当前共有108户370名村民，其中，有六、七十户村民专门做旅游生意，开旅馆、做藏餐、卖特产，村民们纷纷投身旅游产业。

　　图为西索村里的游客。吕春荣摄

　　西索村村书记泽郎尔甲告诉记者，十多年前村里只有3户村民经营旅游业，之后随着收益越来越明显，政府扶持力度越来越大，其中仅翻建房屋一项，每户村民就能拿到7000多元的补助，这让越来越多的农民致力旅游发展。他们的收入也越来越多，如今，村民的人均年收入破万，有些农户更是在旅游旺季收入数十万元。

　　显然，相比周边有些村仍处贫困边缘，西索村则离贫困问题越来越远。不过，许多农户致富的同时，西索村的扶贫工作也并未“尘埃落定”。泽郎尔甲介绍，当前，村里的贫困户还有7户，今年政府将通过扶贫政策，并引导其中6户村民发展旅游来脱贫。

　　贫困问题渐远，村民生活越来越富足，谈及村里的变化，泽郎尔甲不无感慨，“十多年前，电视剧《尘埃落定》拍摄时，很多村民都是这部戏的配角，充当着群众演员，而如今，大家更像是各自生活的主角，都在努力挣钱。”

　　作为村里的致富带头人，泽郎尔甲认为，村里的未来发展不仅要经济富足，精神也要富足。在他看来，知识就是力量，他们村就是很好的印证。在泽郎尔甲心中一直有个遗憾，认为自己书读的不够多，不然更能通过知识的力量大有所为。如今，他特别寄望于村里的娃娃们，“希望孩子们能用知识的力量进一步改变西索村。”(完) (吕春荣)

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[ 责任编辑： 王瑞轩（实习） ]
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