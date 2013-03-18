四川在线消息 从阿坝州红原县城出发，到日干乔湿地公园，短短40公里路程，一会阳光灿烂，一会大雨哗哗，雪山草地气候的复杂和变化无常依旧让人颇感无奈。

80年前，红军在阿坝州翻越8座海拔4000米以上的大雪山，3次穿越人迹罕至的草地，先后召开10次政治局会议，转战停留16个月。这也是红军长征中最艰苦、最悲壮的历程。

9月12至14日，由中央网信办主办、中央党史研究室指导的“长征路上奔小康”网络媒体“走转改”大型主题采访团走进阿坝。3天的行程中，来自人民网、新华网等中央新闻网站、新媒体和四川日报、四川电视台等近60家媒体的70余名记者爬雪山、过草地，追寻红军长征走过的足迹，见证雪山草地脱贫攻坚的喜人变化。

雪山脚下种上玫瑰

“没想到这里还种玫瑰花。”12日，在小金县达维镇夹金村采访，采访团的记者们纷纷感慨。

夹金村有“夹金雪山第一村”之称，全村104户418人，曾经以畜牧、挖药、种土豆为主。53岁的村支部书记曾发贵告诉记者，目前，全村有七八十户村民家种植了100多亩玫瑰。玫瑰不仅可以提炼精油，还能制成玫瑰茶、玫瑰醋、玫瑰露酒等产品，十分受欢迎。“每亩玫瑰产值在1800元左右，比种土豆翻了好几倍，划得着的很。”

1935年，中国工农红军翻越第一座大雪山——夹金山后，来到了夹金村。曾发贵说，当年红军粮食极度匮乏，但都没去老百姓家乱抢粮食。用曾发贵奶奶的原话说就是，红军很听话，还唤村民为“老乡”。这也让当地村民从逃跑到逐渐接纳红军、拥护红军、帮助红军。

“作为一名共产党员，就更要发扬红军长征精神，努力带领群众增收脱贫。”曾发贵说，夹金村距四姑娘山景区20多公里，随着巴郎山隧道的修通，结合旅游发展，今年全村还计划建农家乐，搞玫瑰花观光，让村民吃上“旅游饭”。

玫瑰花不仅是夹金村的主要产业。在小金县清多香玫瑰种植专业合作社带动下，全县共有1107户农户种植玫瑰4000余亩，其中包括了105户贫困户及88户“残疾人家庭”参与种植。

80%村民搞起旅游

红原县瓦切镇日干乔大沼泽，面积约250万亩，是红二、红四方面军左路纵队穿越草地北上的必经之路。因茫茫无际、渺无人烟，气候异常，被称为陆地上的“死亡之海”。

“那时候，草地气候更为恶劣，雨雪风雹来去无常。”红原县史志办工作人员杜艳介绍，尤其是每年的5至9月是草地的雨季，年降水量的90%在此期间注入地表，使本来就泥泞带水的草原积水成沼，连绵成片，草原的危险也导致很多红军牺牲在这里。

如今，这里已被列为全国100个经典红色旅游开发区之一，也是爱国主义教育基地。2011年，国家还投资3045万元，启动实施了日干乔生态湿地恢复工程，恢复湿地近8万亩,并建成了湿地公园。

依托丰富的红色文化资源和美丽的草原湿地风光，在当地政府的引导下，附近的瓦切镇德香村就有17户牧民建起了家庭宾馆和牧家乐。德香村牧民班玛俄热就是其中一个。前两年，利用宽敞的定居房，他搞起了家庭旅馆，“每年平均接待游客1200人次，实现旅游收入9万余元。”

在两百公里外的马尔康市卓克基镇西索村一组，立足卓克基官寨和红军纪念馆资源，全村80%的村民也搞起了旅游接待。“今年上半年就接待游客8万人次。”46岁的村主任金宝说，下一步，还要开发红军菜，吸引更多游客来。

毗邻红军长征纪念牌的松潘县川主寺镇传子沟村，家家户户也搞起了旅游接待，游客不仅能体验红军文化，还能住藏家，吃烤羊，看民俗节目表演。“现在生意很火爆，忙都忙不赢。”村支部书记龙波塔说。

创办长征干部学院

12日，在小金县两河口纪念馆，一堂特殊的雪山草地党课正在举行。来自该州金川、小金、马尔康3县(市)的42名机关干部，身穿红军服，正在聆听老师讲两河口会议召开的历史故事。

阿坝州长征干部学院纪委书记李劲告诉记者，接下来还要带学员体验爬雪山、过草地。

为弘扬红军长征精神，锤炼干部坚强党性，去年6月，阿坝州依托“雪山草地”红色教育资源，创办了全国唯一一所在民族地区建立的长征干部学院，重点突出爬雪山、过草地等体验式教学，把“吃红军饭、穿红军衣、走红军路、尝红军苦、唱红军歌、扬红军魂”贯穿始终，受到了各地学员的普遍欢迎。

“长征起点有井冈山干部学院，终点有延安干部学院，而红军长征最艰苦、最悲壮的历程在雪山草地。”李劲说，通过创办长征干部学院，就是要挖掘蕴藏在雪山草地的红色教育资源，全方位打造红色文化教育培训体系，与浦东干部学院、井冈山干部学院、延安干部学院共同构建起东、南、西、北干部教育培训体系，不断满足当前干部教育特别是理论教育和党性教育的迫切需求，成为全国完整干部教育培训体系的有效补充。“目前，学院已承接各级各类培训班70余期，培训学员5500余人次。”(记者 徐中成/文华小峰/图)