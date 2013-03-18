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习近平的“中秋时间”与家国情怀
您当前的位置 ：新闻中心 > 国内 正文      来源： 人民网 2016-09-15 19:58
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　　2015年9月23日，国家主席习近平和夫人彭丽媛在西雅图出席美国侨界欢迎招待会。图为习近平在招待会上发表讲话。新华社记者黄敬文摄

 

　　时光积淀，中秋将至。作为文化基因的纽带，家国情怀的相承，中秋承载着深厚的故乡情、家国情。记者发现，习近平曾与不同的群体共度“中秋时间”。

　　在异国他乡与海外华人华侨共度中秋节，送月饼致以节日的祝福；中秋前夕赴各地考察，强调“过一个风清气正的节日”……历年来，习近平的中秋节既彰显着家国情怀，又强调并“示范”领导干部如何过一个“轻松节”。

　　送月饼，话中秋

　　领导人节假日前后不停歇

　　在习近平的日程表上，政务安排十分紧凑。从2013年到现在，也有一些特别重大的活动占据习近平的假日。例如2013年端午节前夕，神舟十号顺利发射，习近平赴酒泉为出征航天员壮行，并现场观摩了发射全程。同年的国庆节当天，习近平参加天安门广场纪念活动，10月2日至8日，出访印尼、马来西亚并出席APEC峰会。2014年大年初七，习近平前往俄罗斯索契出席冬奥会开幕式。2015年的中秋节，习近平提前与美东地区的海外华人华侨代表共同度过。

　　中秋日，天涯同庆在此时。2015年中秋节当天，他在美国纽约出席联合国发展峰会，并首次亮相联合国最高讲坛。此前，习近平在西雅图出席了美国侨界欢迎招待会，他用别开生面的方式与侨胞们提前庆祝中秋佳节。

　　“悠悠天宇旷，切切故乡情。”习近平引用唐代诗人张九龄的诗句，他深情地对侨胞们说，“欢迎大家常回家看看。我们这次来美国，给大家带来一些家乡的月饼，这是祖国人民的一点心意。”

　　“习近平主席为当地华人带来月饼，这很人性化，传播效果好，是魅力外交。”中国外交部礼宾司前代司长鲁培新此前接受媒体采访时表示，中国领导人安排出访不会刻意避开中国的传统节日，某种程度上体现了对该国双边关系的重视。中国领导人传统节日出访不乏先例，邓小平、胡锦涛等中国领导人都曾在春节期间出访过。

　　习近平还赞许老百姓中秋“百家宴”中的邻里情。2013年8月30日下午，习近平到沈阳沈河区多福社区看望群众时说，社区建设光靠钱不行，要与邻为善、以邻为伴。听说社区每年中秋要摆“百家宴”，他笑着说，这种方式很好，大家其乐融融，可惜中秋节还没到，我没机会品尝你们的手艺了。

　　今夜月，洗寰瀛

　　传统文化照亮家国情怀

　　作为中华民族重要的传统节日之一，中秋节具有浓厚的历史文化底蕴，承载着人伦孝悌的血脉亲情、民族团结和国家一统融合的愿望。

　　情怀如梦，家国在心，中华优秀传统文化是习近平治国理念的重要来源。采撷众多与中秋有关的文化，其主要蕴含和表达的“家”与“国”的情怀，习近平也念兹在兹。

　　“月是故乡明，人是家乡亲”。2015年中秋节，习近平在西雅图出席侨界举行的欢迎招待会，与侨胞话中秋、诉乡情时专门引用了这句话，正是他挚热同胞情怀的生动体现。

　　在家和万事兴的理念下，中秋团圆，是皓月当空下对家族文化的濡染、对家国情怀的致敬。“家是最小国，国是千万家；有了强的国，才有富的家。”习近平给父亲的祝寿信中就曾写道：“这也激励着我将自己的毕生精力投入到为人民群众服务的事业中，报效养育我的锦绣中华和父老乡亲。”

　　“国家好，民族好，大家才会好。”2012年11月习近平参观《复兴之路》展览时更是强调指出，每个人的前途命运都与国家和民族的前途命运紧密相连。对祖国的热爱，推动着国家富强一步步从梦想走进现实。

　　古今兴盛，皆成于实。家国情怀是“中国梦”的脐血，“中国梦”是中华民族的脉动。“实现中华民族伟大复兴是一项光荣而艰巨的事业，需要一代又一代中国人共同为之努力。”习近平铿锵话语，就已点明了当代共产党人责任和担当。

　　《人民日报》曾发表评论称，“家国情怀”是一个人对自己国家和人民所表现出来的深情大爱，是对国家富强、人民幸福所展现出来的理想追求。它是对自己国家一种高度认同感和归属感、责任感和使命感的体现，是一种深层次的文化心理密码。

　　在中国的传统文化中，家国情怀源远流长。习近平的家国情怀，在“空谈误国，实干兴邦”的坚实步履中不断书写精彩华章。

　　刹住公款送礼吃喝之风

　　“过一个风清气正的节日”

　　“每逢佳节倍思亲”、渴望团聚是浓浓的中秋情，赏月、吃月饼是中秋的传统习俗，但前些年公款送月饼之风盛行，一些商家打着“高端定制”的幌子推销高价月饼，“四风”问题总是披上各种各样的隐身衣，借着一年一度的中秋节“悄悄复活”。

　　2013年秋天，十八大后以八项规定为起始的正风肃纪举措，迎来第一个中秋国庆“双节”检验。当年8月，中纪委要求坚决刹住“两节”期间公款送礼等不正之风，切实巩固改进作风的成果。

　　同年中秋节前夕，习近平在辽宁考察时特别强调，中秋节、国庆节就要到了，要坚决刹住公款送节礼、公款吃喝、公款旅游和奢侈浪费等不正之风，过一个风清气正的节日。

　　同年中秋节后不久，9月23日至25日，习近平在参加河北省委常委班子专题民主生活会时提出“以重要节点抓党风”。他指出，今年中秋节中央纪委抓月饼，看起来是小事，其实是抓这后面隐藏的腐败。抓了中秋节抓国庆节，抓了国庆节抓新年，抓了新年抓春节，抓了春节抓清明节、抓端午节，就这么抓下去，总会见效的，使之形成一种习惯、一种风气。”

　　在习近平此次讲话之后，包括贺卡禁令、爆竹禁令等等，“逢节必令”成为中国各级党政机关一种惯常举措。

　　“最重要的是要抓好落实，言必信、行必果”“规定就是规定，不加‘试行’两字，就是要表明一个坚决的态度，表明这个规定是刚性的”。习近平这样表明党中央落实八项规定的决心。他一再强调要从中央政治局开始，从自己做起。

　　“八项规定，总书记带头践行，其他哪个领导都不应该做不到。”这成为各级领导干部内心真实的感受。

　　“廉不廉看过年，洁不洁看过节。”如今，节日反腐已成为中央反“四风”常态化的一个特征，公款送礼、公款吃喝、公款旅游和奢侈浪费等不正之风得到进一步扭转。节假日中，“跑部进京”送礼的现象不见了，高档烟酒“价量齐跌”，回归理性，节日也因而返璞归真，中秋节的月饼也找到了原来的“味道”。

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[ 责任编辑： 王瑞轩（实习） ]
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