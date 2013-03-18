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只逛布达拉宫你就太low了！“最西藏”旅游环线壮美来袭！
您当前的位置 ：新闻中心 > 国内 正文      来源： 藏博会组委会、中国西藏之声网、快搜西藏 2016-09-15 18:17
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　　"最西藏"旅游线路发布会

　　发布会现场

　　9月12日，第三届藏博会分会场之一的“茶马古道旅游推介会最西藏旅游线路发布会”在香格里拉大酒店召开。通过“最西藏”旅游线路发布会，推介西藏旅游线路，使游客更全面地了解西藏旅游资源，以线带点，优化旅游营销结构。

　　以传承“茶马古道”这一旅游文化带，展现这条千年商路背后古老神秘的传说和珍贵的文化遗迹，旨在拉动“茶马古道西藏秘径”这一精品旅游线路，让“西藏旅游”这张闪亮的名片更加响亮。

　　自治区旅发委党组书记肖传江在做旅游推介时说道，截至2015年底，全区各类旅游企业达到近2000家，各行业固定资产达200亿元，旅游经济就业总人数达32万人。2016年前7个月，全区累计接待游客1172.98万人次，实现旅游总收入162.66亿元。

　　“最西藏”发布5条精品环线

　　“为配合七地市精品旅游线路和旅游标准化建设年等活动，自治区旅发委推出了5条精品旅游线路，包括东、南、西、北环线和西藏经典自驾游线路5条线。希望通过我们的推介，给大家以后的旅游观光和体验旅游乐趣提供一些帮助。”该负责人说。

　　东环线：从拉萨经达孜县感受甘丹寺，到甲玛景区探访吐蕃王朝历史遗迹；在秀巴千年古堡体验工布民俗风情；从工布江达巴河镇往北到巴松措，此湖四面环山，风景秀丽；在米林县领略雅鲁藏布大峡谷、观中国最美山峰——南迦巴瓦、感受珞巴民族的民俗风情——南伊沟等等之后再返拉萨。

　　西环线：从拉萨出发，翻越冈巴拉山，驶往羊卓雍措，环绕圣湖途经世纪冰川——卡若拉，前往电影《红河谷》外景拍摄地，参观江孜宗山抗英遗址、白居寺、帕拉庄园，抵达日喀则观扎寺伦布寺、珠穆朗玛峰、绒布寺、萨迦寺等后回到拉萨。

　　南环线：从拉萨出发前往羊卓雍措，途经山川湖泊密布的浪卡子县，游览桑顶寺、普莫雍措；在洛扎县，领略丰富的人文自然景观——卡久寺、色卡古托寺、拉隆寺、洛扎摩崖石刻和库拉岗日雪山，抵到措美县，来到广阔的哲古草原等，最终回到拉萨。

　　北环线：从拉萨出发后，在达孜县参观扎叶巴寺，来到有拉萨后花园之称的林周县，感受田园风光，参观热振寺，随后抵达当雄县，过当雄后一路爬坡翻过5190米的那根拉山口，您将会遇见中国第三大咸水湖——纳木措，之后参观堆龙德庆区楚布寺，最后回到拉萨。西藏经典自驾游线路：从拉萨出发，一路向西，经日喀则，到达阿里地区，在羌塘草原腹地行进，经革吉县、改则县，在尼玛县观赏当惹雍措之后前往双湖，之后到当雄县体验牧民游牧生活，经过西藏壮美的高山、峡谷、草原、冰川、温泉等自然、人文景观后回到拉萨。

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[ 责任编辑： 王瑞轩（实习） ]
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