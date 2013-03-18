一双俊美虔诚的双手，合十而拜，在一朵优雅的莲上，祈求世间的福祉。香烟氤氲着，袅袅地从指缝间弥散，油亮的咖色彩釉闪着深沉的光。在藏博会展览展示2号馆的西北角，这样独具写意的展品琳琅满目，一排以黄色展牌为标记的展位让人眼前一亮，展牌上都写着“妇女联协会”或者“联合会”的字样。这是自治区妇女发展协会以及西藏七地市妇女联合会的展览展示区。

历经几十年的发展，西藏妇女一改印象中足不出户操劳家务的形象。她们通过组建参与合作社、开办企业，把饱含西藏文化智慧的手艺变为产品，带着她们的勤劳、智慧和对藏民族深厚的热爱走出了一个致富发家、独立自主的当下。在本届藏博会上，“高原红”带着像自己孩子一样的产品，骄傲地展示给八方宾客。

央扎凭借多年品香赏炉的感受与经验，根据新的思维方式和审美观念，将传统特色手工艺品回归现代生活，把独特的民族文化元素及民族气质体现在大众审美追求、生存智慧和生活的趣味上，于是有了本文开头介绍的莲花佛手香炉。在本届展会上，她的西藏康拉亚卓文化创意发展有限公司带来的菩提叶香盘、吉祥八宝炉、五福长寿炉，还有“神山牌”天然藏香，都成了市场的焦点。

该公司销售部经理巴勇介绍说：“在公司具体发展中，拉萨除了妇联还有区妇女发展协会，女企业家协会、工艺美术协会等团体帮助带动。我们还可以在工艺美术协会下面的企业间流动兼职，一个人可以拿多份工资。”

11号展台的次仁穷达来自日喀则。这次她带领了8家合作社、公司参展，产品有卡垫、藏式靠背、藏靴、藏式手提包、钱包、挂毯等，十分丰富。问到销量，她笑着说：“卖的很不错！”

山南展台受到很多市民青睐的防紫外线伞是山南洛珠合作社生产的。“合作社的70多人大部分是妇女。”领队次仁卓嘎介绍，“去年我们在藏博会上3天卖了18万元，今天两三个小时散客就买了价值3万多元的产品。现在还有天南海北的微商在帮我们代理产品，合作社里的妇女平均一年能增收3到4万元。”

“我们这里的红酒、蜂蜜、藏红花、松茸都是昌都的绿色产品，都是我们从老百姓那收购来的，保证质量。”昌都市妇联参展代表玉珍正热情地招呼着客人品尝产自盐井的红酒。娟安来自秀美的林芝，是典型的工布美女。这次她带来了林芝的林下产品、手工艺品和服饰配饰。有很多游客前来询问购买工布饰品。“现在很多人都喜欢我们工布文化，我感到特别骄傲。”她说。