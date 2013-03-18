资料图：希拉里·克林顿。

参考消息网9月15日报道外媒称，在希拉里·克林顿的健康状况引起普遍关注之后，整个美国都在问这个问题，一个人究竟要多健康才可以入主白宫。

据德国《图片报》网站9月13日报道，然而有一点是清楚的：美国的前总统当中也不乏病历很厚很长的人。以下是其中最为严重的几位：

格罗弗·克利夫兰(1885—1889，1893—1897)

克利夫兰酷爱雪茄。但最终这令他患上了口腔癌。为了保密，1893年克利夫兰冒着很大的风险在一艘游艇上进行了必要的手术。

此外克利夫兰体重超重。显然从第一次参加总统选举开始他的痛风就日趋严重。

伍德罗·威尔逊(1913—1921)

在威尔逊当选总统之前，他就已经有过多次中风。在任总统期间，他也一直被严重的病痛所折磨。原因可能是血液循环不良。

1919年10月他在任期内再一次遭受严重的中风时，他对公众、内阁成员以及副总统隐瞒了自己患病的事实。

富兰克林·D·罗斯福(1933—1945)

在罗斯福时代，人们以为总统患有小儿麻痹症。结果是总统双腿残疾，需要坐轮椅。但是从2005年开始，人们认为他患的可能是一种神经疾病吉兰—巴雷综合征。

此外罗斯福患有高血压。这影响了他的心脏功能。罗斯福于1945年4月因脑出血病逝。

德怀特·D·艾森豪威尔(1953—1961)

在参加总统选举的第三年，艾森豪威尔被确认患有克罗恩病，一种肠道的慢性炎症。他在33年前的一次盲肠手术后就一直有慢性腹痛的问题。

1955年9月，艾森豪威尔发生心肌梗塞，1957年遭受一次脑中风。结束总统任期后，他在1968年4月至8月期间遭受了4次心肌梗塞和14次心脏停搏。艾森豪威尔于1969年死于心脏衰竭。

约翰·F·肯尼迪(1961—1963)

即便是美国史上最闪耀的总统健康也有问题：约翰·F·肯尼迪小时候一直体弱多病，在青春期结束后，他的消化系统和后背就一直存在问题。

1947年他被确诊患有阿狄森氏病——一种肾上腺皮质机能减退症。然而在他竞选总统期间该病被有意掩盖了。在他任总统期间，肯尼迪服用了大量的药物——其中有很多对他的精神状况产生了不良影响。他每天都要服用睾丸激素和类固醇。

罗纳德·里根(1981—1989)

里根就任总统时已69岁，是到那时为止年纪最大的美国总统。在里根就任总统之后两个月，他遭到一名袭击者枪击，失血近一半。

在任职总统期间，他摘除了多个鼻息肉和一部分大肠。原因是恶性肿瘤。

1994年，里根患上阿尔茨海默症——这种疾病在最初的症状出现之前二三十年就已对大脑造成损害。

报道称，有多位前总统罹患精神疾病。

约翰·亚当斯(1797—1801)和安德鲁·杰克逊(1928—1937)很可能患有抑郁症。

托马斯·杰斐逊(1801—1809)据说患有阿斯伯格综合征——自闭症的一种。

2006年，美国对1974年以前所有37位总统的精神状况进行的一项调查发现：37位前总统中几乎一半显示出患有精神疾病的症状。

其中大约有四分之一患有抑郁，分别有8%的人有焦虑障碍、双相情感障碍或酒精依赖。

37人中有10人在任期间出现这些疾病，并且它们甚至可能对各位总统的行为产生了影响。