洛阳网首页  新闻  县区  百姓呼声  律师在线  百科  房产  娱乐  游戏  电子报  网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳 | 国内 | 国际 | 娱乐 | 体育 | 财经 | 社会
外媒盘点美国总统疾病档案：不少人患精神疾病
您当前的位置 ：新闻中心 > 国际 正文      来源： 参考消息网 2016-09-15 10:48
分享到：

　　资料图：希拉里·克林顿。

　　参考消息网9月15日报道外媒称，在希拉里·克林顿的健康状况引起普遍关注之后，整个美国都在问这个问题，一个人究竟要多健康才可以入主白宫。

　　据德国《图片报》网站9月13日报道，然而有一点是清楚的：美国的前总统当中也不乏病历很厚很长的人。以下是其中最为严重的几位：

　　格罗弗·克利夫兰(1885—1889，1893—1897)

　　克利夫兰酷爱雪茄。但最终这令他患上了口腔癌。为了保密，1893年克利夫兰冒着很大的风险在一艘游艇上进行了必要的手术。

　　此外克利夫兰体重超重。显然从第一次参加总统选举开始他的痛风就日趋严重。

　　伍德罗·威尔逊(1913—1921)

　　在威尔逊当选总统之前，他就已经有过多次中风。在任总统期间，他也一直被严重的病痛所折磨。原因可能是血液循环不良。

　　1919年10月他在任期内再一次遭受严重的中风时，他对公众、内阁成员以及副总统隐瞒了自己患病的事实。

　　富兰克林·D·罗斯福(1933—1945)

　　在罗斯福时代，人们以为总统患有小儿麻痹症。结果是总统双腿残疾，需要坐轮椅。但是从2005年开始，人们认为他患的可能是一种神经疾病吉兰—巴雷综合征。

　　此外罗斯福患有高血压。这影响了他的心脏功能。罗斯福于1945年4月因脑出血病逝。

　　德怀特·D·艾森豪威尔(1953—1961)

　　在参加总统选举的第三年，艾森豪威尔被确认患有克罗恩病，一种肠道的慢性炎症。他在33年前的一次盲肠手术后就一直有慢性腹痛的问题。

　　1955年9月，艾森豪威尔发生心肌梗塞，1957年遭受一次脑中风。结束总统任期后，他在1968年4月至8月期间遭受了4次心肌梗塞和14次心脏停搏。艾森豪威尔于1969年死于心脏衰竭。

　　约翰·F·肯尼迪(1961—1963)

　　即便是美国史上最闪耀的总统健康也有问题：约翰·F·肯尼迪小时候一直体弱多病，在青春期结束后，他的消化系统和后背就一直存在问题。

　　1947年他被确诊患有阿狄森氏病——一种肾上腺皮质机能减退症。然而在他竞选总统期间该病被有意掩盖了。在他任总统期间，肯尼迪服用了大量的药物——其中有很多对他的精神状况产生了不良影响。他每天都要服用睾丸激素和类固醇。

　　罗纳德·里根(1981—1989)

　　里根就任总统时已69岁，是到那时为止年纪最大的美国总统。在里根就任总统之后两个月，他遭到一名袭击者枪击，失血近一半。

　　在任职总统期间，他摘除了多个鼻息肉和一部分大肠。原因是恶性肿瘤。

　　1994年，里根患上阿尔茨海默症——这种疾病在最初的症状出现之前二三十年就已对大脑造成损害。

　　报道称，有多位前总统罹患精神疾病。

　　约翰·亚当斯(1797—1801)和安德鲁·杰克逊(1928—1937)很可能患有抑郁症。

　　托马斯·杰斐逊(1801—1809)据说患有阿斯伯格综合征——自闭症的一种。

　　2006年，美国对1974年以前所有37位总统的精神状况进行的一项调查发现：37位前总统中几乎一半显示出患有精神疾病的症状。

　　其中大约有四分之一患有抑郁，分别有8%的人有焦虑障碍、双相情感障碍或酒精依赖。

　　37人中有10人在任期间出现这些疾病，并且它们甚至可能对各位总统的行为产生了影响。

 返回洛阳网首页>>
[ 责任编辑： 马佳佳 ]
分享到：
相关阅读
  • ·到医院看病事先还要做好“功课” 听专家咋说
  • ·小苏打真可以饿死癌细胞？当事医生这么回应
  • ·2岁女童被虐待身亡 外婆拒不认罪称从没打孩子
    		•
    “十一”短租公寓市场火爆
    “十一”短租公寓市场火爆
    银行推房产二次抵押引发担忧
        当下，多地房价正经历着一轮上涨，很多想投资房地产的人都四处找钱买房，部分人甚至还打起了银行“房抵贷”...
  • ·保障房如何杜绝权力寻租
  • ·郑州28天仅发42份产权证 专家建议进行彻底改革
  • ·某市住房限购今实施 市民有2套及以上不得再购新房
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛阳市上调企业退休人员基本养老金 下...
  • 市委十届十九次全会召开 李亚出席并讲话
  • 小苏打“饿死”癌细胞 治癌症如治感冒？
  • 2016中国洛阳第13届金秋汽车博览会落...
  • 西苑公园：缤纷秋叶映青瓦 典雅园林现...
  • 今日洛阳局部地区有大雨
  • 洛阳将构建安全、连续的慢行系统 让市...
  • 高新区引入一台高科技洗扫车 污水再生...
  • 洛阳市秸秆综合利用和禁烧工作责任人...
  • 2016中国洛阳关林国际朝圣大典开幕
    		•
    百姓呼声
    洛阳26中要求：严禁教师推介学生到校外补课
    住建委：启明南路预计今年年底建成通车
    精彩图片
    成都一5层建筑物发生大...
    尴尬了！郑秀文演唱会...
    林志玲变花仙子 露肩回...
    上海：超轻体重早产四...
    精彩热帖

    金秋汽车博览会

    这车咋骑？

    腿的延伸

    车展拍美模
    /和农友三天二夜游沁河纪实照片
    /中 秋 夜 月
    /走来走去，飞来飞去 ，一个目的 —— 找吃
    娱 乐

    周杰伦上亿豪宅曝光

    Angelababy古风写...

    赵本山女儿晒健身照

    韩媒评整容最多女星
    生活 洛阳天气 水费查询 电费查询 房屋租售 彩票开奖 快递查询
    交通 洛阳地图 洛阳航班 洛阳公交 长途客车 火车时刻 旅游线路
    政务 政府机关 违章查询 个税计算 查公积金 户籍查询 办出入境
    网点 银行网点 洛阳医院 教育学校 社保查询 移动通信 保险理财
    优惠 商场打折 团购导航 特价酒店 休闲娱乐 潮流热卖 美食情报
    资讯 人才招聘 特色餐饮 股票行情 教育培训 购车手册 养生课堂
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605