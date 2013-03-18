9月13日中午，杭州市萧山区第二中等职业学校的食堂推出一道2元/份的中秋特餐：西红柿炒月饼。不到5分钟，180份被学生抢购一空。

“中秋节快到了，想给学生搞个新菜，原料必须要有月饼。前一天，我试过辣椒炒月饼、西红柿炒月饼、哈密瓜炒月饼，最后发现西红柿炒月饼酸酸甜甜的，口感最好。”食堂厨师长朱建14日告诉澎湃新闻。

朱建说，除了自己和同事试吃，他事先还去网上查西红柿跟月饼在一起炒会不会有问题，发现有人用豆沙馅月饼炒过西红柿。随后，他让采购人员买了4箱共240个月饼，哈密瓜、草莓口味的各两箱。

制作过程中，厨师先把每个月饼切成两块，将两种口味的月饼混合。每份菜有3块月饼(1.5个)，限量180份，每人限购一份。

“这个菜的成本大概5元左右，但只卖2元，就是活跃一下节日气氛。开始我以为点的人不多，没想到一下子就卖完了，许多买到的学生被其他同学围住分享，很多人还在朋友圈里晒，还有人一个劲地问什么时候再烧？”朱建说，以前过节，食堂都是提供传统菜肴，“西红柿炒月饼”让他觉得现在的90后学生喜欢尝试新鲜事物，以后会不定期供应创新搭配的菜肴，“今天中午，我们又自创了一个‘糖醋土豆烩苹果’，两大盆，也是一下子被抢光。”