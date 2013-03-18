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泰国母子组织非法“零元游” 摇身一变成亿万富翁
您当前的位置 ：新闻中心 > 国际 正文      来源： 中国日报网 2016-09-15 10:30
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　　许多中国游客通过嫌疑人经营的“零元游”赴泰旅行。(图片来源：《曼谷邮报》)

　　中国日报网9月14日电 据《曼谷邮报》9月14日报道，曼谷刑事法庭于9月13日判处一对曼谷母子12天拘留，指控其非法运营并向中国游客提供“零元游”活动牟取暴利。

　　嫌疑人尼萨·罗杰格朗丝(Nisa Rojrungrangsi)是皇家乐园公司的总经理，现年61岁。她将暂被拘禁于中央女子劳教所；而其子，26岁的OA运输公司总经理瓦苏拉特(Wasurat)将被送至曼谷莱曼德监狱(Bangkok Remand Prison)。

　　9月12日早间，二人被带至泰国曼谷帕亚泰警局进行问话。警方表示，他们已得到法院的批准，这对母子在审讯期间将被拘留至少12天。如果警方希望延长审讯，需在9月24日的庭审中提出申请，否则必须将二人释放。

　　这对母子被正式指控运营非法旅游服务、破坏国家旅游业、洗钱等，二人皆拒绝认罪。

　　警方随即将其带至位于达披色路的刑事法庭，并向法庭递交了不予保释的申请，以便进一步调查。调查人员计划询问至少40名证人，并追查该公司过去的金融交易和资金来往记录。嫌疑人的亲属则要求警方释放二人，并愿意提供每人200万泰铢(约合人民币38万元)的保释金。法院则判决二人拘禁，以防止二人外逃或贿赂证人。

　　上周，反洗钱办公室下令没收该母子所在公司包括2000辆旅游巴士在内，共计100亿泰铢(约合人民币19亿元人民币)的财产。

　　当局称，这对母子经营着全国最大的“零元游”网络。公司诱骗中国游客预付了在泰度假的所有花费，包括住宿、餐饮及游览等。但警方表示，这些旅游项目都有一个共同点，即强制购物。

　　这些精心选出的商店所出售的珠宝、皮包、丝绸制品、蛇制药物及其他纪念品，其标价都超过实际价值。旅行社、司机及导游则从中赚取回扣。警方称，“零元游”公司还向其他店面施压，迫使其不得出售类似商品。

　　报道称，这对母子通过组织类似“零元游”项目成为了亿万富翁。(实习生 李亚宁)

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[ 责任编辑： 马佳佳 ]
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